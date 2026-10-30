Πρόταση στον Γιώργο Πρίντεζη να αναλάβει την ηγεσία της ΕΟΚ

Ο Γιώργος Πρίντεζης έχει προταθεί ως πρόσωπο κοινής αποδοχής, ωστόσο ο ίδιος δεν φαίνεται διατεθειμένος να ασχοληθεί με τα «κοινά» του Ελληνικού μπάσκετ 

Πρόταση στον Γιώργο Πρίντεζη να αναλάβει την ηγεσία της ΕΟΚ
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Ο Γιώργος Πρίντεζης φαίνεται να έχει δεχθεί κρούσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις προκειμένου να αναλάβει την ηγεσίας της ΕΟΚ την επόμενη ημέρα, στην μετά Λιόλιου εποχή.

Ο πρώην καλαθοσφαιριστής έχει προσεγγιστεί από ανθρώπους τόσο από τον χώρο του μπάσκετ, όσο και από τον χώρο της πολιτικής, ώστε να αναλάβει την προεδρία της ΕΟΚ ως πρόσωπο κοινής αποδοχής.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο Γιώργος Πρίντεζης παρουσιάζεται αρνητικός σε αυτό το σενάριο, καθώς οι υψηλοί τόνοι που επικρατούν αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό μπάσκετ μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε, αλλά και συνθήκες στην προσωπική του ζωή, δεν είναι ιδανικά ώστε - τουλάχιστον για τώρα - να είναι έτοιμος να κάνει το μεγάλο βήμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εκλογική διαδικασία έχει ήδη οριστεί από το ΔΣ της ΕΟΚ, δια ζώσης, στις 20 Δεκεμβρίου.

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