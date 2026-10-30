Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Επιστρέφει με νέο φορμάτ - Θα διεξάγεται κάθε δύο χρόνια

To επόμενο Κύπελλο Εθνών Αφρικής θα διεξαχθεί το 2027 στην Κένυα, την Τανζανία και την Ουγκάντα

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Επιστρέφει με νέο φορμάτ - Θα διεξάγεται κάθε δύο χρόνια
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) αποφάσισε ομόφωνα ότι το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (AFCON) θα διεξάγεται και πάλι κάθε δύο χρόνια, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (30/10).

«Ανησυχούσαμε για τον αριθμό των ετών που απαιτούνται πριν η προτεινόμενη νέα παναφρικανική διοργάνωση, το Nations League, που έχει σχεδιαστεί για να είναι πανομοιότυπη με την τρέχουσα AFCON και να διεξάγεται κάθε δύο χρόνια, ώστε να παράσχει τις σημαντικές οικονομικές συνεισφορές και τα οφέλη που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του αφρικανικού ποδοσφαίρου, προκειμένου να καταστούν οι διοργανώσεις της CAF παγκοσμίως ανταγωνιστικές και οικονομικά αυτοσυντηρούμενες», εξήγησε ο πρόεδρος της CAF, Πατρίς Μοτσέπε.

Επομένως, το προσεχές Κύπελλο Εθνών Αφρικής (AFCON) θα διεξαχθεί, όπως έχει προγραμματισθεί, το 2027 στην Κένυα, την Τανζανία και την Ουγκάντα, με επόμενες διοργανώσεις να έχουν προγραμματιστεί για το 2028, το 2031 και το 2033. Το τριετές κενό μεταξύ του 2028 και του 2031 οφείλεται στην επιθυμία να αποφευχθεί η διεξαγωγή Παγκοσμίου Κυπέλλου (το 2030) και AFCON την ίδια χρονιά, εξήγησε ο Μοτσέπε.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Επιστρέφει με νέο φορμάτ - Θα διεξάγεται κάθε δύο χρόνια

15:36 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Με τρεις απουσίες απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης

15:26 EUROLEAGUE

Ρέαλ Μαδρίτης: Πρόβλημα με Μαλεντόν ενόψει Παναθηναϊκού - Τραυματίστηκε στο γόνατο

15:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Κλείνει την πόρτα στη Νιούελς - Το πλάνο για το συμβόλαιό του στο MLS

15:10 EUROLEAGUE

Euroleague: Sold out το Εφές - Παναθηναϊκός

15:05 ΜΠΑΣΚΕΤ

Λιόλιος Gate: Φοροαπαλλαγή 1,247 εκατ. ευρώ για την εταιρεία του Βαγγέλη Λιόλιου

15:03 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρόταση στον Γιώργο Πρίντεζη να αναλάβει την ηγεσία της ΕΟΚ

14:47 SUPER LEAGUE

Με Μπέιλι η αποστολή του Ολυμπιακού για την Κηφισιά - Εκτός ο Σιπιόνι

14:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον αγώνα απέναντι στη Σερβία στο Πανθεσσαλικό

14:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα Κ15: Τρίτη στον κόσμο! Θρίαμβος 6-2 επί της Παραγουάης στον μικρό τελικό

13:38 STORIES

Το ΜΠΙΦ LIVE: Με «μάχες» Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού στην EuroLeague και Μπασινά για Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

13:21 GREEK BASKET LEAGUE

GBL 5η αγωνιστική: Ντέρμπι στο Nick Galis Hall, και όχι μόνο (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας