Βόλος: Νέος τιμ μάνατζερ ο Μάρκο Μαρκόφσκι

Αλλαγή στην αγωνιστική δομή των Θεσσαλών.

Βόλος: Νέος τιμ μάνατζερ ο Μάρκο Μαρκόφσκι
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Αλλαγή προσώπων σημειώνεται στο οργανόγραμμα του Βόλου, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Άγγελο Βέρτζο από τη θέση του team manager.

Ο Βέρτζος, ωστόσο, θα παραμείνει στον σύλλογο, αναλαμβάνοντας νέο ρόλο στα τμήματα υποδομής. Τη θέση του team manager στην πρώτη ομάδα θα καλύψει ο Μάρκο Μαρκόφσκι, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον τα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον team manager της Αγγελο Βέρτζο, ο οποίος θα αξιοποιηθεί στα τμήματα υποδομής και στις Ακαδημίες του συλλόγου.

Τη θέση του team manager αναλαμβάνει από σήμερα ο Μάρκο Μαρκόφκσι, τον οποίο καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Βόλου».

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