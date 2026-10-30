Λιόλιος Gate: Φοροαπαλλαγή 1,247 εκατ. ευρώ για την εταιρεία του Βαγγέλη Λιόλιου

Στο επίκεντρο νέου δημοσιεύματος της εφημερίδας «DEALnews» βρίσκεται η εταιρεία ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε., η οποία εμφανίζεται ως δικαιούχος δύο διαφορετικών μορφών οικονομικής ενίσχυσης τα προηγούμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, πρόκειται για εγκεκριμένη δημόσια χρηματοδότηση ύψους 59.782,28 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και για φορολογική απαλλαγή που ανέρχεται σε 1.247.120,21 ευρώ, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου.

Η συγκεκριμένη εταιρεία συνδέεται με την Coffee Island, καθώς, σύμφωνα με τους επίσημους όρους χρήσης της αλυσίδας, είναι εκείνη που διαχειρίζεται τον ιστότοπό της. Παράλληλα, ο ΑΦΜ της ταυτίζεται με εκείνον που αναγράφεται στις επίσημες καταχωρίσεις των δύο οικονομικών ενισχύσεων.

Η πρώτη χρηματοδότηση αφορά το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Επιχειρώ», το οποίο εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει ως βασικό στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

Η σχετική έγκριση περιλαμβάνεται στην απόφαση Α22/219/2025 της διοικούσας επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). Στον κατάλογο των 759 δικαιούχων, η εταιρεία ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε. βρίσκεται στην 704η θέση, με αριθμό αίτησης ΕΕ-4209 και εγκεκριμένη δημόσια χρηματοδότηση 59.782,28 ευρώ.

Η απόφαση ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2025 και προβλέπει τη μεταφορά συνολικού ποσού 56.799 ευρώ σε ειδικούς δεσμευμένους καταπιστευτικούς λογαριασμούς (escrow accounts) των δικαιούχων.

Η επένδυση των 2,77 εκατ. ευρώ στην Αχαΐα

Το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για την εταιρεία προκύπτει από την υπαγωγή επενδυτικού της σχεδίου στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016. Η σχετική έγκριση δόθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2021, στο πλαίσιο του καθεστώτος της γενικής επιχειρηματικότητας.

Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης διαμορφώθηκε στα 2.771.378,24 ευρώ, ενώ η εγκεκριμένη φορολογική απαλλαγή ανήλθε σε 1.247.120,21 ευρώ. Το ποσό αντιστοιχεί στο 45% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους.

Το επενδυτικό πλάνο αφορούσε την αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, στην Αχαΐα. Μεταξύ των βασικών στόχων ήταν η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και η ψηφιακή αναβάθμιση του εργοστασίου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επένδυσης προβλεπόταν η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε οκτώ ετήσιες μονάδες απασχόλησης.

Η απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 4 Νοεμβρίου 2021 και έφερε την υπογραφή του τότε αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Φωκίωνα Ζαΐμη.