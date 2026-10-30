𝙃 𝞹𝞲𝞸 𝞳𝞪𝞾𝞽ή 𝞪𝞬𝟂𝞶𝞲𝞼𝞽𝞲𝞳ή 𝞽𝞰ς 𝞿𝞮𝞽𝞲𝞶ής 𝙂𝘽𝙇 (𝞵έ𝟀𝞺𝞲 𝞽𝞰𝞶 𝞮𝞹ό𝞵𝞮𝞶𝞰) έ𝞿𝞽𝞪𝞼𝞮 και πραγματικά δεν χάνεται!

Οι 4 πρώτες στροφές του φετινού πρωταθλήματος μπάσκετ, σίγουρα μας έχουν προσφέρει αρκετές συγκινήσεις, αυτό το Σαββατοκύριακο όμως, έχουμε πολλούς λόγους για να... κολλήσουμε στα ελληνικά παρκέ.

Η 5η αγωνιστική έχει εξαιρετικά παιχνίδια, και ένα ντέρμπι από αυτά που τα περιμέναμε από το καλοκαίρι, και σίγουρα θα μας επιστρέψουν σε παλιές, καλές εποχές της μπασκετικής Α1. Το Αλεξάνδρειο φοράει το γιορτινά του, αλλά δεν είναι και το μόνο στο οποίο θα έχουμε στραμμένο το ενδιαφέρον.

Με λίγα λόγια, αυτό το Σαββατοκύριακο θα δούμε πολύ μπάσκετ και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα είναι στη Θεσσαλονίκη.