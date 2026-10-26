Ήταν η βραδιά (απόγευμα βάσει του χρονικού σημείου που διεξήχθη η αναμέτρηση) του Μπριν Ταϊρί. Ήταν η σειρά του να υπενθυμίσει σε όλους ότι μπορεί να μην είναι το πιο «βαρύ» όνομα του ρόστερ του Δικεφάλου, αλλά ηγετική προσωπικότητα σαν τη δική του δύσκολα υπάρχει στο ρόστερ. Και η απόδειξη -η υπενθύμιση για την ακρίβεια- έγινε στο ΠΑΟΚ-ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της GBL.

Στο Παλατάκι, ο Αμερικανός γκαρντ παρέδωσε μαθήματα ηγεσίας και εκτέλεσης, οδηγώντας τον Δικέφαλο σε μια δύσκολη νίκη με 65-62, σε ένα παιχνίδι που είχε περισσότερο ξύλο, ιδρώτα και άμυνα παρά εύκολους πόντους. Ευτυχώς όμως για τον ΠΑΟΚ, ο Ταϊρί ήταν ο άνθρωπος που έκανε τη διαφορά και το κατάφερε με τον πιο πειστικό τρόπο: 28 πόντους, προσωπικό σόου και ψυχραιμία όταν η μπάλα έκαιγε.

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Η ΑΕΚ έβαλε δύσκολα στον ΠΑΟΚ, περιόρισε τον ρυθμό και μετέτρεψε το παιχνίδι σε μια πραγματική σκυλομαχία. Όμως, όταν ήρθε η ώρα να βγει κάποιος μπροστά, ο Ταϊρί ανέλαβε δράση. Πήρε την ευθύνη, βρήκε τις λύσεις και υπέγραψε μια νίκη που κρατά τον ΠΑΟΚ αήττητο έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές στη GBL.

Το να βάζεις 28 πόντους είναι σίγουρα εντυπωσιακό, αλλά να το κάνεις σε ένα τόσο κλειστό ντέρμπι, όταν κάθε κατοχή μοιάζει με τελικό και κάθε λάθος μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο, είναι διαφορετική ιστορία. Είναι η στιγμή που ξεχωρίζουν όσοι θέλουν την μπάλα στα χέρια τους όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Ο Μπριν Ταϊρί την ήθελε και φρόντισε να το αποδείξει.