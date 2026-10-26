Παπανικολάου: «Να μπει το... μαχαίρι στο κόκκαλο - Να προχωρήσουμε σε εκλογές»

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να λειτουργήσει μεταβατικά, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των πρωταθλημάτων και των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων.

Ο ίδιος τόνισε ότι παραμένει σταθερός ο στόχος να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, ενώ σημείωσε ότι η ΕΟΚ θα προτείνει στο Υπουργείο ένα πλαίσιο για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Αναλυτικά, ο Άγγελος Παπανικολάου δήλωσε: «Βρισκόμαστε στο ίδιο πλαίσιο, για την κάθαρση στο μπάσκετ. Τα μέτρα που θα πάρουμε όπως έχουμε συμφωνήσει με τον Υπουργό είναι να προχωρήσουμε μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, με το παρόν ΔΣ ως μεταβατική κατάσταση για να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων.

Θα διατηρήσουμε την πρόθεσή μας να μπει το μαχαίρι στο κόκκαλο. Είναι κάτι που έχει ανάγκη ο αθλητισμός, προτείνοντας στο υπουργείο έναν καταστατικό χάρτη διενέργειας των εκλογών της ΕΟΚ».