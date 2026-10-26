Μαγκουάιρ: «Κάτι πρέπει να αλλάξει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την ήττα με 3-0 από την Μπόρνμουθ στο «Ολντ Τράφορντ», με τον Χάρι Μαγκουάιρ να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα για την ανάγκη αλλαγών, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας.

Το αρνητικό αποτέλεσμα εντείνει τον προβληματισμό γύρω από την πορεία των «κόκκινων διαβόλων», ενώ παράλληλα έχει δημιουργήσει αμφιβολίες για το μέλλον του Μάικλ Κάρικ στην τεχνική ηγεσία.

Μιλώντας στο Sky Sports, ο Άγγλος αμυντικός δεν προσπάθησε να ωραιοποιήσει την κατάσταση, παραδεχόμενος ότι η ομάδα του δεν άξιζε τίποτα από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

«Δεν ήμασταν αρκετά καλοί. Όταν δέχεσαι πρώτος γκολ στην Premier League, τα πράγματα είναι πάντα δύσκολα. Στη συνέχεια, κάναμε λάθη που οδήγησαν στο δεύτερο γκολ. Δεν αποδώσαμε όπως έπρεπε και δεν αξίζαμε τίποτα από το παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη»

Ο Μαγκουάιρ παραδέχθηκε ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δυσκολεύεται να βρει ρυθμό, ενώ τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός συλλόγου του μεγέθους της.

Ο έμπειρος στόπερ κάλεσε τους συμπαίκτες του να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να εξετάσουν τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας ξεχωριστά στην προσπάθεια για αγωνιστική ανάκαμψη.

«Αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Τα αποτελέσματα δεν είναι αρκετά καλά. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη σεζόν και πρέπει να βρούμε τη λύση. Ο καθένας μας πρέπει να αναρωτηθεί, να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη και να σκεφτεί τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Αν οι παίκτες το κάνουν αυτό, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί, επισημαίνοντας το βάρος που συνεπάγεται η παρουσία τους σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο.

Η αναφορά στον Κάρικ και το μήνυμα για αλλαγές

Ο Άγγλος αμυντικός αναφέρθηκε και στον Μάικλ Κάρικ, υπενθυμίζοντας πως την προηγούμενη σεζόν ο προπονητής είχε καταφέρει να αλλάξει την εικόνα της ομάδας, οδηγώντας την σε καλές εμφανίσεις και σημαντικές νίκες.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η φετινή πορεία δεν έχει την ανάλογη συνέχεια.

«Ο Μάικλ άλλαξε εντελώς την πορεία της σεζόν μας πέρυσι. Παίξαμε εξαιρετικό ποδόσφαιρο και κερδίσαμε παιχνίδια. Αυτή τη σεζόν, όμως, δεν έχουμε πετύχει αρκετές νίκες», σημείωσε.

Ο Μαγκουάιρ έκλεισε τις δηλώσεις του με ένα μήνυμα που αποτυπώνει την πίεση στο εσωτερικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τονίζοντας ότι η ομάδα θέλει να βελτιώσει την εικόνα της και να προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα στους φιλάθλους της.

«Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί. Θέλουμε να βελτιωθούμε και να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα για τους οπαδούς μας. Κάτι πρέπει να αλλάξει», κατέληξε ο Άγγλος διεθνής.