Τάσος Δουβίκας: Επίσημη η ανανέωση με την Κόμο μέχρι το 2031 – «Ένιωσα σαν στο σπίτι μου»

Στην Κόμο θα συνεχίσει να αγωνίζεται τα επόμενα χρόνια ο Τάσος Δουβίκας, καθώς ο ιταλικός σύλλογος ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Έλληνα επιθετικό έως το καλοκαίρι του 2031.

Η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να επιβραβεύσει τον 27χρονο φορ για τις εμφανίσεις του, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στις δυνατότητές του και επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί βασικό κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού για το μέλλον. Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη νέα συμφωνία, οι ετήσιες απολαβές του θα ανέρχονται στα τρία εκατομμύρια ευρώ.

Ο Δουβίκας δεν έκρυψε τη χαρά του για την ανανέωση του συμβολαίου του, τονίζοντας πως από την πρώτη στιγμή αισθάνθηκε οικεία στο νέο του περιβάλλον και πως έχει εξελιχθεί σημαντικά υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω την πορεία μου στην Κόμο. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα σαν στο σπίτι μου και αντιλήφθηκα αμέσως τις φιλοδοξίες του συλλόγου.

Έχω εξελιχθεί πολύ από τότε που ήρθα, χάρη στον προπονητή Φάμπρεγας και το επιτελείο του. Αυτή η ομάδα είναι για μένα σαν μια μεγάλη οικογένεια. Θέλω να συνεχίσω να τη βοηθάω, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό», ανέφερε ο διεθνής επιθετικός.

Από την πλευρά του, ο προπονητής της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγας, στάθηκε στην προσωπικότητα και τη νοοτροπία του Έλληνα φορ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επέκταση της συνεργασίας τους.

«Από την πρώτη κιόλας ημέρα του στην Κόμο, ο Τάσος έδειξε ότι διαθέτει ισχυρή νοοτροπία και αυτό αποτυπώνεται στις εμφανίσεις του στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πάντα θετικός, ιδιαίτερα φιλόδοξος και διαθέτει εξαιρετική εργατικότητα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε την επέκταση του συμβολαίου του», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση της Κόμο για τον Δουβίκα

«Η Κόμο 1907 βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο επιθετικός Τάσος Δουβίκας υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον σύλλογο, το οποίο θα έχει ισχύ έως το 2031.

Από την άφιξή του στις όχθες της λίμνης Κόμο, κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο της σεζόν 2024/25, ο Δουβίκας έχει πραγματοποιήσει 68 συμμετοχές με τη φανέλα των «μπιανκομπλού», σημειώνοντας 27 γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Την περασμένη σεζόν, ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε 14 γκολ, ολοκληρώνοντας τη χρονιά ως ο δεύτερος σκόρερ της Serie A.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Δουβίκας έχει σκοράρει και στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της League Phase του UEFA Champions League, στη σεζόν που σηματοδοτεί την παρθενική συμμετοχή τόσο του ίδιου όσο και της Κόμο στη διοργάνωση».