Η απολογία του Ηλία Κορομηλά: Τι υποστήριξε για τα 263.000 ευρώ και τον τελικό του EuroCup

Την άρνησή του για το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται στην υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ εξέφρασε ο πρώην διεθνής διαιτητής και ειδικός σύμβουλος σε θέματα διαιτησίας, σύμφωνα με όσα αναφέρουν πληροφορίες και δημοσιεύματα.

Ο Ηλίας Κορομηλάς κατηγορείται ότι συνέβαλε σε εννέα πράξεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων του μπάσκετ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπερασπιστική του γραμμή βασίζεται στον ισχυρισμό ότι δεν έχει διαπράξει κάποια αξιόποινη πράξη και ότι ενεργούσε πάντοτε στο πλαίσιο των καθηκόντων του.

Στο πλαίσιο της απολογίας του, φέρεται να έχει προσκομίσει στον 9ο τακτικό ανακριτή σειρά εγγράφων, μεταξύ των οποίων και παραστατικά που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, δικαιολογούν την προέλευση των χρημάτων που βρέθηκαν στο σπίτι του.

Συγκεκριμένα, κατά την έρευνα στην κατοικία του εντοπίστηκε το ποσό των 102.000 ευρώ, για το οποίο φέρεται να έχει προσκομίσει σχετικά δικαιολογητικά. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι μπορεί να δικαιολογήσει και το ποσό των 263.000 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, του καταβλήθηκε τμηματικά ως αποζημίωση μετά την ολοκλήρωση της διαιτητικής του καριέρας και στη συνέχεια αναλήφθηκε από τραπεζικό του λογαριασμό.

Τι υποστηρίζει για τον τελικό του EuroCup το 2021

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην καταγγελία Ουκρανού διαιτητή, η οποία περιλαμβάνεται στη δικογραφία και αφορά τον τελικό του EuroCup το 2021.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Ηλίας Κορομηλάς φέρεται να πρότεινε στον διαιτητή να του δώσει «δώρο» 10.000 ευρώ, προκειμένου να σφυρίξει υπέρ της Ούνικς Καζάν στην αναμέτρηση.

Από την πλευρά του, ο Κορομηλάς φέρεται να υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν παρουσιάζει ποινικό ενδιαφέρον, καθώς είχε καταγγελθεί επισήμως και στο παρελθόν, προτού τεθεί στο αρχείο.

Πριν από την έναρξη της απολογίας του, στο ανακριτικό γραφείο βρέθηκε ως μάρτυρας που προτάθηκε από την υπεράσπιση ο λογιστής του πρώην διαιτητή.

Την ίδια ώρα, ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται επίσης η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα και ο πρώην διαιτητής και μέλος της ΚΕΔ, Τάσος Πηλοΐδης, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.