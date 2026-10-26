Ολυμπιακός: Παρακολουθεί Ρέτσο η Μπέτις - Η στάση των «ερυθρόλευκων»

Στο μεταγραφικό προσκήνιο παραμένει το όνομα του Παναγιώτη Ρέτσου, καθώς η Μπέτις εξακολουθεί να έχει στραμμένο το βλέμμα της στον αμυντικό του Ολυμπιακού. Ο Έλληνας διεθνής πραγματοποιεί καλές εμφανίσεις τη φετινή σεζόν, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην Ευρώπη, γεγονός που διατηρεί το ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ, η ομάδα της Ανδαλουσίας έχει ψηλά στη μεταγραφική της λίστα τον 28χρονο κεντρικό αμυντικό, τον οποίο είχε εξετάσει και κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να υπάρξει κίνηση για την απόκτησή του τον προσεχή Ιανουάριο, εφόσον προκύψει αποχώρηση του Νέιθαν από την Μπέτις.

Ωστόσο, η υπόθεση δεν αναμένεται να είναι εύκολη για τον ισπανικό σύλλογο, καθώς, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Ολυμπιακός δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να παραχωρήσει εύκολα τον Ρέτσο. Παράλληλα, ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή έχουν εκδηλώσει και δύο γερμανικές ομάδες, η Στουτγάρδη και η Χόφενχαϊμ, προσθέτοντας επιπλέον ανταγωνισμό στη διεκδίκησή του.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρει χαρακτηριστικά για το ενδιαφέρον της Μπέτις: «Η Μπέτις συνεχίζει να παρακολουθεί τον Παναγιώτη Ρέτσο του Ολυμπιακού, ο οποίος βρισκόταν στη λίστα της και το περασμένο καλοκαίρι. Ο 28χρονος αμυντικός θεωρείται ένας από τους βασικούς στόχους της ομάδας, χάρη στο αγωνιστικό προφίλ και την εμπειρία του.

Ο Ρέτσος θα μπορούσε να αποτελέσει λύση αν αποχωρήσει ο Νέιθαν στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Ο Ολυμπιακός είναι απρόθυμος να πουλήσει τον αμυντικό, ο οποίος προσέλκυσε ενδιαφέρον και από Στουτγάρδη και Χόφενχαϊμ».