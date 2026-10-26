Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Βρούτση - ΕΟΚ: Ζήτησε εκλογές ο Υπουργός

Τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέας διοίκησης στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης πρότεινε ο Γιάννης Βρούτσης, κατά τη συνάντησή του με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού υπογράμμισε ότι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ελληνικού μπάσκετ και της εμπιστοσύνης της κοινωνίας περνά μέσα από μια νέα εκλογική διαδικασία, ώστε η επόμενη διοίκηση να έχει ξεκάθαρη εντολή από τα σωματεία.

Ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε ότι σέβεται το αυτοδιοίκητο της Ομοσπονδίας και πως δεν προτίθεται να επιβάλει αποφάσεις, ωστόσο συνέστησε να κινηθούν οι διαδικασίες για εκλογές το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, επισήμανε ότι η αλλαγή διοίκησης δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση των αγωνιστικών υποχρεώσεων και των δραστηριοτήτων των εθνικών ομάδων.

Αναφερόμενος στους διαχειριστικούς ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο Αναπληρωτής Υπουργός γνωστοποίησε ότι έχουν ανασταλεί οι επιχορηγήσεις προς την ΕΟΚ μέχρι την ολοκλήρωσή τους, με εξαίρεση τις λειτουργικές δαπάνες, όπως είναι η μισθοδοσία. Αντίθετα, διευκρίνισε ότι η χρηματοδότηση των αθλητικών σωματείων θα συνεχιστεί κανονικά.

Βρούτσης: «Όποιος διοικεί πρέπει να μην αμφισβητείται»

Ο Γιάννης Βρούτσης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, τονίζοντας ότι η λύση δεν μπορεί να περιοριστεί σε αλλαγές προσώπων ή ρόλων στο εσωτερικό του σημερινού Δ.Σ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η εμπιστοσύνη της κοινωνίας έχει κλονιστεί και δεν αποκαθίσταται απλώς με ανακατανομή ρόλων στο εσωτερικό της ίδιας διοίκησης. Σέβομαι το αυτοδιοίκητο της ομοσπονδίας και δεν επιβάλλω αποφάσεις. Συστήνω όμως το δρόμο των εκλογών το ταχύτερο δυνατό. Όποιος διοικεί πρέπει να μην αμφισβητείται και να αντλεί τη νομιμοποίησή του από μια καθαρή εντολή των σωματείων.

Ο δρόμος των εκλογών δεν αποτελεί εμπόδιο για την ομαλή συνέχιση των αγωνιστικών δραστηριοτήτων και των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαχειριστικοί έλεγχοι, οι επιχορηγήσεις προς την ΕΟΚ και μόνο αυτές έχουν ανασταλεί. Εξαιρουμένων των λειτουργικών δαπανών, π.χ. της μισθοδοσίας. Τα σωματεία θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται κανονικότατα. Όλοι μαζί, η πολιτεία, τα σωματεία, οι αθλητές και οι προπονητές πρέπει να κλείσουμε αυτή την πληγή».

Παπανικολάου: Μεταβατική λύση με το υπάρχον Δ.Σ. και εκλογές

Από την πλευρά του, ο Άγγελος Παπανικολάου ανέφερε ότι υπάρχει κοινή κατεύθυνση με το Υπουργείο Αθλητισμού ως προς την ανάγκη να υπάρξει κάθαρση στο ελληνικό μπάσκετ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να λειτουργήσει μεταβατικά, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των πρωταθλημάτων και των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων.

Ο ίδιος τόνισε ότι παραμένει σταθερός ο στόχος να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, ενώ σημείωσε ότι η ΕΟΚ θα προτείνει στο Υπουργείο ένα πλαίσιο για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Αναλυτικά, ο Άγγελος Παπανικολάου δήλωσε: «Βρισκόμαστε στο ίδιο πλαίσιο, για την κάθαρση στο μπάσκετ. Τα μέτρα που θα πάρουμε όπως έχουμε συμφωνήσει με τον Υπουργό είναι να προχωρήσουμε μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, με το παρόν ΔΣ ως μεταβατική κατάσταση για να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων.

Θα διατηρήσουμε την πρόθεσή μας να μπει το μαχαίρι στο κόκκαλο. Είναι κάτι που έχει ανάγκη ο αθλητισμός, προτείνοντας στο υπουργείο έναν καταστατικό χάρτη διενέργειας των εκλογών της ΕΟΚ».