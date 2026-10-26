«Γκρεμίζεται» το… σύστημα: «Έξι μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΚ στην πόρτα της παραίτησης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «grizoilikoi» έξι μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας που βρίσκονται κοντά στον Βαγγέλη Λιόλιο είναι έτοιμοι να υποβάλλουν την παραίτησή τους.

«Γκρεμίζεται» το… σύστημα: «Έξι μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΚ στην πόρτα της παραίτησης
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Οι ραγδαίες εξελίξεις στο μεγάλο σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ συνεχίζονται. Το «Λιόλιος Gate» έχει κάνεις διεθνώς ρεζίλι το ελληνικό μπάσκετ και δυστυχώς ακόμα είμαστε μόνο στη αρχή.

Λίγο μετά την έναρξη της συνάντησης του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με το νέο Δ.Σ. της ΕΟΚ έγινε γνωστό πως η Ομοσπονδία είναι μια ανάσα από την… κατάρρευση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «grizoilikoi» έξι μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας που βρίσκονται κοντά στον Βαγγέλη Λιόλιο είναι έτοιμοι να υποβάλλουν την παραίτησή τους, μην αντέχοντας να διαχειριστούν το μέγεθος του σκανδάλου αλλά και το βάρος της κοινής γνώμης.

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