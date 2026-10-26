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Ο Λούνιν έσπασε ρεκόρ 124 ετών στη νίκη της Ρεάλ στο El Clasico

Το ρεκόρ που κατάφερε να καταρρίψει ο Ουκρανός τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης 

Ο Λούνιν έσπασε ρεκόρ 124 ετών στη νίκη της Ρεάλ στο El Clasico
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Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 απέναντι στη Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου και να φύγει με τους τρεις βαθμούς και μειώνοντας την απόσταση από την κορυφή στο -3 στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Παράλληλα όμως, έσπασε και ένα ρεκόρ που κρατούσε για... 124 χρόνια με τον Αντρέι Λούνιν να γράφει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία των «Μερένγκες» αφού έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας στην ιστορία των «El Clasico» που έχει πανηγυρίσει τουλάχιστον τέσσερις νίκες στις πρώτες πέντε αναμετρήσεις του απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Ο Λούνιν μπήκε στην αρχική 11αδα από την «κλειδαρότρυπα» αφού τη μέρα του αγώνα η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε πως ο Κουρτουά έχει γρίπη και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί.

Μπορεί ο Ουκρανός να μην κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του, ωστόσο έκανε ορισμένες κομβικές επεμβάσεις στο 1-1 για να κρατήσει τη Ρεάλ ζωντανή στον αγώνα και να της δώσει την ευκαιρία να πάρει το ματς με το γκολ του Εμπαπέ στα τελευταία λεπτά.

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