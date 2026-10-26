Ομπράντοβιτς για τις εκλογές στη Σερβία: «Εύχομαι τα καλύτερα στους φοιτητές - Είμαστε περήφανοι»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στην καθιερωμένη media day ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης του Παναθηναϊκού απέναντι στην Ολίμπια Μιλάνο για την 8η αγωνιστική της Euroleague, και εκτός από τα του αγώνα ο προπονητής των «πράσινων» έκανε ειδική αναφορά για τη νίκη των φοιτητών στις εκλογές που διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο στη Σερβία.

Η Φοιτητική Λίστα κατέγραψε συντριπτική νίκη και με 140 από τις 250 έδρες στο κοινοβούλιο και εξασφάλισε απόλυτη πλειοψηφία. Το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS), που μέχρι τώρα αποτελούσε την κυρίαρχη πολιτική δύναμη της χώρας, κέρδισε 104 έδρες και, για πρώτη φορά σε σχεδόν 14 χρόνια, θα βρεθεί στην αντιπολίτευση. Δεν πρόκειται απλώς για μια αλλαγή κυβέρνησης. Πρόκειται για την κατάρρευση μιας πολιτικής τάξης που χαρακτήριζε τη Σερβία από το 2012 και μετά.

Επομένως γίνεται κατανοητό πως πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που σχεδόν σίγουρα θα μείνει στην ιστορία ως μία από πολύ σημαντική πολιτική καμπή στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων στη χώρα μου πήγε να ψηφίσει. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πολύ καλά την κατάσταση. Έχω εκφραστεί πριν από δύο χρόνια, είμαι χαρούμενος για το αποτέλεσμα και εύχομαι στους νέους τα καλύτερα και να καταλάβουν ότι η χώρα μας πρέπει να είναι πραγματικά δημοκρατική και να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε πολύ περήφανοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.