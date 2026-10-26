· Παναθηναϊκός

Ομπράντοβιτς για τις εκλογές στη Σερβία: «Εύχομαι τα καλύτερα στους φοιτητές - Είμαστε περήφανοι»

Πώς σχολίασε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τη νίκη των φοιτητών στις εκλογές στη Σερβία 

Ηλίας Λαλιώτης

Ομπράντοβιτς για τις εκλογές στη Σερβία: «Εύχομαι τα καλύτερα στους φοιτητές - Είμαστε περήφανοι»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στην καθιερωμένη media day ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης του Παναθηναϊκού απέναντι στην Ολίμπια Μιλάνο για την 8η αγωνιστική της Euroleague, και εκτός από τα του αγώνα ο προπονητής των «πράσινων» έκανε ειδική αναφορά για τη νίκη των φοιτητών στις εκλογές που διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο στη Σερβία.

Η Φοιτητική Λίστα κατέγραψε συντριπτική νίκη και με 140 από τις 250 έδρες στο κοινοβούλιο και εξασφάλισε απόλυτη πλειοψηφία. Το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS), που μέχρι τώρα αποτελούσε την κυρίαρχη πολιτική δύναμη της χώρας, κέρδισε 104 έδρες και, για πρώτη φορά σε σχεδόν 14 χρόνια, θα βρεθεί στην αντιπολίτευση. Δεν πρόκειται απλώς για μια αλλαγή κυβέρνησης. Πρόκειται για την κατάρρευση μιας πολιτικής τάξης που χαρακτήριζε τη Σερβία από το 2012 και μετά.

Επομένως γίνεται κατανοητό πως πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που σχεδόν σίγουρα θα μείνει στην ιστορία ως μία από πολύ σημαντική πολιτική καμπή στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων στη χώρα μου πήγε να ψηφίσει. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πολύ καλά την κατάσταση. Έχω εκφραστεί πριν από δύο χρόνια, είμαι χαρούμενος για το αποτέλεσμα και εύχομαι στους νέους τα καλύτερα και να καταλάβουν ότι η χώρα μας πρέπει να είναι πραγματικά δημοκρατική και να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε πολύ περήφανοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:51 ΜΠΑΣΚΕΤ

Λιόλιος Gate: Ολοκληρώθηκε η απολογία της Τσαρούχα

14:37 SUPER LEAGUE 2

LIVE Ζάκυνθος - Πύργος, για την 8η αγωνιστική της Superbet League 2

14:34 EUROLEAGUE

Φρανσίσκο: «Οι επιστροφές Ναν και Σλούκα θα μας βοηθήσουν - Έχουμε πλήρες ρόστερ»

14:33 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: «Εξαφανίστηκε» η ανακοίνωση για την επανεκλογή Λιόλιου στην ΕΟΚ

14:27 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς για τις εκλογές στη Σερβία: «Εύχομαι τα καλύτερα στους φοιτητές - Πρέπει να είμαστε δημοκρατική χώρα»

14:13 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Να σεβαστούμε τους εαυτούς μας και τον αντίπαλο - Εκτός μόνο ο Ρογκαβόπουλος»

14:12 OPINION

Ένα υπέροχο αθλητικό Σαββατοκύριακο, έρμαιο της σάπιας επικαιρότητας και των σκανδάλων

13:57 ΜΠΑΣΚΕΤ

Λιόλιος Gate: Σκληρή ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού - «Παίζαμε με σημαδεμένη τράπουλα»

13:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Λούνιν έσπασε ρεκόρ 124 ετών στη νίκη της Ρεάλ στο El Clasico

13:41 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παπανικολάου: «Να μπει το... μαχαίρι στο κόκκαλο - Να προχωρήσουμε σε εκλογές»

13:29 STORIES

Το ΜΠΙΦ S2E16: Στη φυλακή ο Λιόλιος, στην Εισαγγελία η Τσαρούχα - Όλες οι εξελίξεις

13:13 ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Την Πέμπτη καταθέτει ο Παναγιώτης Γιαννάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας