Λιόλιος Gate: Ολοκληρώθηκε η απολογία της Τσαρούχα

Ολοκληρώθηκε η απολογία της Βάσως Τσαρούχα, με τις δικαστικές αρχές να καλούνται να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση στο πλαίσιο της υπόθεσης που έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Λιόλιος Gate: Ολοκληρώθηκε η απολογία της Τσαρούχα
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Στην Ευελπίδων βρέθηκε η Βασιλική Τσαρούχα, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση του «Λιόλιος Gate», που έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην απόφαση των δικαστικών αρχών σχετικά με το ενδεχόμενο προφυλάκισής της.

Η διεθνής διαιτητής προσήλθε στα δικαστήρια λίγο μετά τις 10:00, ενώ η απολογία της ολοκληρώθηκε περίπου στις 14:30. Είχε προηγηθεί η απολογία του συμβούλου διαιτησίας, Ηλία Κορομηλά, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Πλέον, αναμένεται η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για το αν η Βασιλική Τσαρούχα θα προφυλακιστεί ή θα αφεθεί ελεύθερη, όπως προβλέπει η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις αποφάσεις για την προσωρινή κράτηση των Βαγγέλη Λιόλιου, Πέτρου Παπαπέτρου και Γιώργου Μαυραγάνη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στοιχεία της υπόθεσης.

Επόμενος που αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή είναι ο Τάσος Πηλοΐδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Με τη δική του απολογία αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος των απολογιών των έξι συλληφθέντων για το σκάνδαλο που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας του ελληνικού μπάσκετ.

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