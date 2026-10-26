Μαρκόπουλος για το σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Θα δούμε τι συμβαίνει και με την αλυσίδα του κ. Λιόλιου»
Ειδική αναφορά στον Ευάγγελο Λιόλιο και στην αλυσίδα καταστημάτων που διατηρεί ο προφυλακιστέος τέως πρόεδρος της ΕΟΚ, έκανε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος
Το δικό του μήνυμα σε όσους εμπλέκονται τόσο σε κυκλώματα διαφθοράς όσο και σε φοροδιαφυγής, έστειλε από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για τον εντοπισμό και την εξάρθρωσή τους.
«Αργά ή γρήγορα θα σας ξετρυπώσουμε. Να το ξέρετε» είπε χαρακτηριστικά ενώ έκανε ονομαστική αναφορά στον προφυλακισμένο τέως πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μπάσκετ Ευάγγελο Λιόλιο.
«Όσο ψηφιοποιείται η ΑΑΔΕ, βλέπουμε τα αποτελέσματα της ψηφιοποίησης», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ, αναφερόμενος στην υπόθεση του μπάσκετ, σημείωσε ότι «θα δούμε τι συμβαίνει και με την αλυσίδα του κ. Λιόλιου».