Μαρκόπουλος για το σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Θα δούμε τι συμβαίνει και με την αλυσίδα του κ. Λιόλιου»

Το δικό του μήνυμα σε όσους εμπλέκονται τόσο σε κυκλώματα διαφθοράς όσο και σε φοροδιαφυγής, έστειλε από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για τον εντοπισμό και την εξάρθρωσή τους.

«Αργά ή γρήγορα θα σας ξετρυπώσουμε. Να το ξέρετε» είπε χαρακτηριστικά ενώ έκανε ονομαστική αναφορά στον προφυλακισμένο τέως πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μπάσκετ Ευάγγελο Λιόλιο.

«Όσο ψηφιοποιείται η ΑΑΔΕ, βλέπουμε τα αποτελέσματα της ψηφιοποίησης», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ, αναφερόμενος στην υπόθεση του μπάσκετ, σημείωσε ότι «θα δούμε τι συμβαίνει και με την αλυσίδα του κ. Λιόλιου».