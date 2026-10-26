Σοκαριστικό: «Ο Λιόλιος δρούσε χωρίς κανένα δισταγμό»

Ο φίλαθλος κόσμος δε σταματά να σοκάρεται από τις συνεχείς συνταρακτικές αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και έχουν να κάνουν με τη δράση του Βαγγέλη Λιόλιου και τω ν συνεργατών του.

Μία ημέρα μετά τη φυλάκιση του πρώην προέδρου της ΕΟΚ, το ieidiseis φέρνει στο φως της δημοσιότητας το σκεπτικό της προφυλάκισής του που είναι… ανατριχιαστικό. «Δρα χωρίς κανέναν δισταγμό και είναι πολύ πιθανό να διαπράξει ανάλογα εκλήματα» αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Όπως αναφέρεται στο ένταλμα, (σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα) «από τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα έγγραφα και τις εκθέσεις που έχουν συγκεντρωθεί, σε συνδυασμό με την απολογία του κατηγορουμένου, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του για τις προαναφερόμενες πράξεις για τις οποίες κατηγορείται, τελεσθείσες κατ' εξακολούθηση, οι δε υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του κατηγορουμένου, που ανέπτυξε κατά την απολογία του, στο παρόν δικονομικό τουλάχιστον στάδιο δεν κρίνονται πειστικοί

Με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων του κατηγορουμένου, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της δικογραφίας και δη από την ιδιαίτερη απαξία των αποδιδόμενων αδικημάτων, ήτοι τέλεση των αποδιδομένων σε αυτόν πράξεων και δη της πράξης της προσφοράς κατ' εξακολούθηση και υπόσχεσης-παροχής σε διαιτητή/διοικητικό παράγοντα δώρων, ωφελημάτων και άλλων παροχών (συμπεριλαμβανομένης της ανέλιξης ως διαιτητή αλλά και χρηματικών παροχών) με σκοπό τον επηρεασμό και αλλοίωση του αποτελέσματος αγώνων καλαθοσφαίρισης, μεταξύ των οποίων και αγώνων που περιλαμβάνονται σε στοιχηματικές διοργανώσεις, αλλά και αγώνων ακόμη και του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων, του Πρωταθλήματος Εφήβων και του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος, ο οποίος σκοπός και επετεύχθη, καθώς και της πράξης της παρέμβασης με αθέμιτες ενέργειες με σκοπό τον επηρεασμό αποτελέσματος αγώνων καλαθοσφαίρισης, ενεργώντας τόσο με την ιδιότητα του προέδρου της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ όσο και ως de facto πρόεδρος της ανωτέρω ομάδας, και ενώ παράλληλα, κατά τον χρόνο επιμέρους πράξεων, είχε και τη θεσμική ιδιότητα του προέδρου της ΕΟΚ, δρώντας από κοινού με τους συγκατηγορουμένους του εξακολουθητικά, χωρίς κανέναν δισταγμό και από ταπεινά αίτια, μέσω θεσμικών και εξωθεσμικών προσβάσεων που διατηρούσε σε διαιτητές, πρέπει να επιβληθεί σε αυτόν προσωρινή κράτηση, καθόσον, αν αφεθεί ελεύθερος, είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα, χωρίς να αρκεί η επιβολή σε αυτόν οιουδήποτε περιοριστικού όρου για την αποτροπή του από την τέλεση νέων εγκλημάτων, συνεκτιμωμένης ιδιαιτέρως:

α) της εξακολουθητικής δράσης του διαχρονικά στο συγκεκριμένο πεδίο μέσω συγκεκριμένων προσώπων του περιβάλλοντός του, μεταξύ των οποίων και εν ενεργεία διαιτητών, με σκοπό τον αθέμιτο επηρεασμό του αποτελέσματος αγώνων και

β) του γεγονότος ότι ο κατηγορούμενος συνεχίζει να διατηρεί πλείστες γνωριμίες και επαφές με το σύνολο σχεδόν των παραγόντων του χώρου της καλαθοσφαίρισης».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λιόλιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και έκανε λόγο για σκευωρία, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες φέρεται να άφησε αιχμές και κατά του συγκατηγορούμενού του Γιώργου Μαυραγάνη, υποστηρίζοντας ότι ενεργούσε αυτοβούλως, όταν ισχυριζόταν, βάσει των στοιχείων της δικογραφίας, ότι θα ορίσει συγκεκριμένους διαιτητές. Όπως είπε, ο Μαυραγάνης μπορούσε να γνωρίζει εκ των προτέρων τα ονόματα των διαιτητών που επρόκειτο να οριστούν, καθώς αυτά γίνονταν γνωστά από τη Δευτέρα και υπήρχε δυνατότητα διαρροής τους.