Παναθηναϊκός: Αποθεραπεία όσοι αγωνίστηκαν με Βόλο - Πλήρες πρόγραμμα για τους υπόλοιπους

Ο Παναθηναϊκός με γεμάτη εμφάνιση και παίζοντας κυριαρχικό ποδόσφαιρο για περίπου 75 λεπτά κατάφερε να κερδίσει με 1-0 εκτός έδρας τον Βόλο υπό το βλέμμα περισσότερων από 16.000 χιλιάδων φιλάθλων του που ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας για να στηρίξουν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Τζέικομπ Νίστρουπ, παρά την καταρρακτώδη βροχή.

Το «χρυσό» γκολ πέτυχε ο Σίριλ Ντέσερς που εκμεταλλεύτηκε την τρομερή σέντρα του Αντρέα Τετέι και με πλασέ στην κίνηση έκρινε την αναμέτρηση. Έτσι, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να διατηρηθεί μόνος πρώτος στην κορυφή της Superleague.

Η αποστολή επέστρεψε στην Αθήνα και ξεκίνησε ήδη την προετοιμασία για την αναμέτρηση του Κυπέλλου απέναντι στον Άρη το απόγευμα της Τετάρτης (28/10, 17:30) με τους ποδοσφαιριστές να χωρίζονται σε δύο γκρουπ στην σημερινή προπόνηση.

Συγκεκριμένα, όσοι αγωνίστηκαν στη χθεσινή αναμέτρηση με τον Βόλο έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τελειώματα και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.