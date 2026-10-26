Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Νόρτζελαντ

Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Νόρτζελαντ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 26 Οκτωβρίου. Οι κάτοχοι διαρκείας έχουν προτεραιότητα για τις πρώτες 24 ώρες και η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 20 ευρώ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 16:00, ξεκινά η προπώληση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση Νόρντζελαντ– Παναθηναϊκός, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Conference League.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, στις 21:00, στο Right to Dream Park. Για τις πρώτες 24 ώρες, δικαίωμα αγοράς έχουν αποκλειστικά οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, με εξαίρεση τους κατόχους των θυρών 1 και 35 και της ΠΑΛΕΦΙΠ, με δυνατότητα αγοράς έως δύο (2) εισιτηρίων ανά συναλλαγή.

Κατά την περίοδο προτεραιότητας, για κάθε εισιτήριο του αγώνα απαιτείται ο κωδικός Gov.gr Wallet του εισιτηρίου διαρκείας του αντίστοιχου φιλάθλου. Για την αγορά δύο (2) εισιτηρίων στην ίδια συναλλαγή απαιτούνται δύο διαφορετικοί κωδικοί Gov.gr Wallet, ένας για κάθε κάτοχο διαρκείας που δικαιούται προτεραιότητα.

Η περίοδος προτεραιότητας ολοκληρώνεται την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στις 16:00. Στη συνέχεια, η διάθεση θα ανοίξει για όλους τους φιλάθλους, χωρίς να απαιτείται κωδικός εισιτηρίου διαρκείας, με δυνατότητα αγοράς έως δύο (2) εισιτηρίων ανά συναλλαγή.

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 20€.

Για κάθε κάτοχο εισιτηρίου του αγώνα απαιτείται η καταχώριση των ακόλουθων στοιχείων, με το ονοματεπώνυμο σε κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες, όπως αναγράφεται στο έγγραφο ταυτοποίησής του:

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