Ο Πύργος πήρε το ντέρμπι ουραγών με την Ζάκυνθο

Ο Πύργος πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο στη μάχη για την απομάκρυνση από τις τελευταίες θέσεις της Super League 2, επικρατώντας με 3-2 της Ζακύνθου στο Μαρκόπουλο, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία. Η ομάδα της Ηλείας πανηγύρισε την επιστροφή στις επιτυχίες, αφήνοντας τους τυπικά γηπεδούχους στην τελευταία θέση της κατάταξης.

Οι φιλοξενούμενοι έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη μέσα σε δύο λεπτά, καθώς ο Φοφανά άνοιξε το σκορ στο 27ο λεπτό και ο Μαυρίας διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 29’, διαμορφώνοντας το 0-2 του πρώτου ημιχρόνου. Η Ζάκυνθος προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι και μείωσε σε 1-2 στο 50’, όταν ο Κουάντρα ευστόχησε από την άσπρη βούλα.

Ωστόσο, στο 70’ ο Σαρδέλης έδωσε ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων στον Πύργο, κάνοντας το 1-3. Ο Κουάντρα βρήκε και δεύτερη φορά δίχτυα στο 89’, χωρίς όμως να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του. Έτσι, η Ζάκυνθος παραμένει χωρίς νίκη έπειτα από οκτώ αγωνιστικές, έχοντας συγκεντρώσει μόλις τρεις βαθμούς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Athens Kallithea – ΑΕΛ 1-1

Ολυμπιακός Β’ – Νέστος Χρυσούπολης 1-2

Απόλλων Καλαμαριάς – Νίκη Βόλου 0-2

Πανσερραϊκός – Ελλάς Σύρου 3-2

Πανιώνιος – Μαρκό 0-4

Πανθρακικός – Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-2

Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β’ 1-0

Ζάκυνθος – Πύργος 2-3

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 22

2. Athens Kallithea 17

3. Πανιώνιος 14

4. ΑΕΛ 13

5. Νίκη Βόλου 11

6. Αναγέννηση Καρδίτσας 11

7. Πανσερραϊκός 10

8. Πανθρακικός 10

9. Ελλάς Σύρου 10

10. Αστέρας Τρίπολης Β’ 9

11. ΠΑΟΚ Β’ 8

12. Νέστος Χρυσούπολης 8

13. Απόλλων Καλαμαριάς 8

14. Πύργος 8

15. Ολυμπιακός Β’ 6

16. Ζάκυνθος 3

*Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Σημειώνεται πως η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ έχει δικαίωμα έφεσης κατά της ως άνω απόφασης.