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Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Αλλαγή ώρας στη σέντρα του αθηναϊκού ντέρμπι

Η ανακοίνωση της Super League για τις δύο αναμετρήσεις που αλλάζουν ώρα.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Αλλαγή ώρας στη σέντρα του αθηναϊκού ντέρμπι
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Αλλαγή ώρας προέκυψε στο μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική της Super League, όπως ενημέρωσε επίσημα η διοργανώτρια αρχή.

Συγκεκριμένα, το αθηναϊκό ντέρμπι, το οποίο θα φιλοξενηθεί την προσεχή Κυριακή στο ΟΑΚΑ, μετατέθηκε κατά 30 λεπτά αργότερα σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό. Έτσι, η αναμέτρηση των δύο ομάδων θα ξεκινήσει στις 19:30, αντί για τις 19:00 που είχε αρχικά οριστεί.

Την ίδια στιγμή, η Super League γνωστοποίησε πως τροποποιήθηκε και η ώρα διεξαγωγής του αγώνα ανάμεσα στον ΟΦΗ και την Καλαμάτα. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου στο «Παγκρήτιο» Στάδιο, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής, με τη νέα ώρα έναρξης να ανακοινώνεται στο πλαίσιο των σχετικών αλλαγών στο πρόγραμμα.

Η ανακοίνωση

«Ανακοινώνεται ότι οι παρακάτω αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:

9η Αγωνιστική

Ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Α.Ε.Κ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 01.11.2026 στις 19:30 (αντί για 19:00).

15η Αγωνιστική

Ο αγώνας Ο.Φ.Η. - ΚΑΛΑΜΑΤΑ θα διεξαχθεί την Κυριακή 20.12.26 στις 18:30 (αντί για 19:30)».

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