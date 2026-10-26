Ολυμπιακός: Στον... αέρα η ημέρα διεξαγωγής του αγώνα με τη Ρεν

Στον... αέρα βρίσκεται η ημερομηνία διεξαγωγής της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ρεν στη Γαλλία, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφερθεί μία ημέρα νωρίτερα, λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων στη χώρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων AFP, το οποίο επικαλείται περισσότερες από μία πηγές, το παιχνίδι που έχει οριστεί για την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου ενδέχεται να πραγματοποιηθεί τελικά την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

Η νομαρχία της Ρεν επιβεβαίωσε στο AFP πως βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την αλλαγή της ημερομηνίας, διευκρινίζοντας ότι το ζήτημα αφορά τις συνθήκες ασφαλείας και όχι τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων.

Αιτία αποτελούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις και οι διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί σε ολόκληρη τη Γαλλία για τις 5 Νοεμβρίου, γεγονός που αναμένεται να απαιτήσει την αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Πηγή με γνώση της υπόθεσης ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο ότι το επικρατέστερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι η διεξαγωγή του αγώνα την Τετάρτη, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των γαλλικών αρχών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική απόφαση, με τις σχετικές συζητήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.