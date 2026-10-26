Τσάπας: Έτσι στήθηκε η αποβολή του Γιαννάκη - «Έδωσα 5.000€ στον Πηλοΐδη σε ξενοδοχείο»

Σε σοκαριστικές αποκαλύψεις προχώρησε μιλώντας στο MEGA το μεσημέρι της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου ο Βαγγέλης Τσάπας, ένας εκ των προστατευόμενων μαρτύρων για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του Ελληνικού μπάσκετ.

Ο ίδιος έχει αποτελέσει γνωστός παράγοντας στον χώρο του Ελληνικού μπάσκετ και έχτισε το όνομά του γύρω από τις επιτυχίες του Φάρου Κερατσινίου και του Ιωνικού Νίκαιας. Η κατάθεση του ήταν «κλειδί» και οδήγησε στο ξεσκέπασμα της υπόθεσης.

Μεταξύ άλλων παραδέχθηκε πως έχει χρηματίσει την Βάσω Τσαρούχα στο παρελθόν, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την διεθνή διαιτήτρια ως «εργαλείο του συστήματος Λιόλιου», ενώ αναφέρθηκε τόσο στον προφυλακισμένο Βαγγέλη Λιόλιο, όσο και στους Παπαπέτρου, Κορομηλά.

Το «δώρο» του Πηλοΐδη και η αποβολή Γιαννάκη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν όσα είπε πως συνέβησαν στο παιχνίδι του ΓΣΛ Φάρου Λάρισας με τον Άρη, το 2018 και με την «περίφημη» αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη.

Η εν λόγω αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την προσπάθεια παραμονής του ΓΣΛ Φάρου στην Basket League, με τον Τσάπα να ισχυρίζεται ότι είχε συναντηθεί με τον διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη στο ξενοδοχείο Intercontinental, όπου του παρέδωσε 5.000 ευρώ, προκειμένου να ευνοηθεί η ομάδα της Λάρισας.

Σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε ο Βαγγέλης Τσάπας μιλώντας στο MEGA, ο Τάσος Πηλοΐδης επειδή πληρώθηκε προκαταβολικά, δηλαδή πριν πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση, θέλησε να κάνει ένα «δώρο», με τον κ. Τσάπα να συνδέει τα λόγια του Πηλοΐδη, με την αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη που έγινε στον ίδιο αγώνα.

Αναλυτικά τα λόγια του Βαγγέλη Τσάπα:

“Με τον κύριο Πηλοΐδη συναντηθήκαμε στο Intercontinental και του ζήτησα να κερδίσει ο Φάρος. Ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό για το ποιος θα σωθεί εκείνη τη χρονιά. Μου λέει ‘θέλω 5.000’. Του τα δίνω προκαταβολικά, γιατί μετά δεν θα μπορούσα να τον δω. Οι διαιτητές σε αυτά είναι και λίγο ανυπόμονοι, να ξέρετε.

Βγαίνω έξω και του δίνω τα χρήματα. Είχα τα χρήματα μαζί μου, γιατί ήξερα ότι μετά δεν θα μπορούσα και θα άρχιζαν τα τηλέφωνα κάθε πέντε λεπτά.

Του δίνω τα χρήματα και μου λέει: ‘Επειδή μου τα έδωσες μπροστά και με εμπιστεύεσαι, θα σου κάνω ένα δώρο την ώρα του αγώνα’. Δεν μου λέει τι.

Μπαίνουμε στο γήπεδο και ξαφνικά ο Παναγιώτης Γιαννάκης, χωρίς καμία αιτία, αν θυμάμαι καλά, αποβάλλεται στο 18′ ή στο 19′, λίγο πριν λήξει το ημίχρονο. Το γήπεδο όλο παγώνει και, όταν τελείωσε η όλη ιστορία, γύρισε και μου έκλεισε το μάτι.

Αυτό έχω καταθέσει, αυτή είναι η ιστορία.

Θα σας πω κάτι που δεν το έχω δηλώσει στις Αρχές, γιατί δεν έχει καμία σημασία. Την επόμενη μέρα πήρα τον τότε πρόεδρο της ΕΟΚ, με τον οποίο είχαμε κάποια σχέση, και του είπα ότι αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει.

Δεν ήξερε τίποτα ο άνθρωπος, δεν είχε καμία σχέση και δεν θυμάμαι αν κλήθηκε σε απολογία λόγω αυτού του πράγματος”.