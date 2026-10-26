Αποκαλυπτικός Τσάπας: «Έχω δώσει 5.000€ στη Τσαρούχα - Είναι εργαλείο του συστήματος Λιόλιου»

Ο Βαγγέλης Τσάπας είναι ένας από τους προστατευόμενους μάρτυρες στο πρωτοφανές και μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στην ιστορία του Ελληνικού μπάσκετ και μιλώντας το μεσημέρι της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου στο Mega, προχώρησε σε συνταρακτικές αποκαλύψεις, που ρίχνουν φως στον τρόπο λειτουργίας της ΕΟΚ αλλά και των κατηγορούμενων διαιτητών.

Ο ίδιος υπήρξε γνωστός παράγοντας στον χώρο του Ελληνικού μπάσκετ και έχτισε το όνομά του γύρω από τις επιτυχίες του Φάρου Κερατσινίου και του Ιωνικού Νίκαιας. Η κατάθεση του ήταν «κλειδί» και οδήγησε στο ξεσκέπασμα της υπόθεσης.

Μεταξύ άλλων παραδέχτηκε πως έχει χρηματίσει τη Βάσω Τσαρούχα για αλλοίωση αγώνων, ενώ αναφέρθηκε τόσο στον προφυλακισμένο Βαγγέλη Λιόλιο, όσο και στους Παπαπέτρου, Κορομηλά.

«Υπήρξα μέρος του προβλήματος»

«Υπήρξα μέρος του προβλήματος, είναι ξεκάθαρο αυτό και ένας από τους λόγους που επέλεξα αυτήν τη λύση, του να πάω στις Αρχές, είναι η εξιλέωση για αυτά που γινόντουσαν τότε», λέει μιλώντας στο MEGA.

«Ουσιαστικά ο κύριος Λιόλιος ήταν ένας από τους παράγοντες που ήθελε να κάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει βέβαια εδώ να πούμε ότι ο κύριος Λιόλιος δεν έκανε μόνο αυτό το πράγμα».

Ερωτηθείς γιατί πήρε λεφτά από τον κ. Λιόλιο (100.000€) αρνούμενος να ανέβει η ομάδα του κατηγορία, ο Βαγγέλης Τσάπας απαντά:

«Η ομάδα δεν είχε τη δυνατότητα, δεν φτιάχτηκε το γήπεδο τότε, όπως μας είχαν υποσχεθεί, και άλλοι χρηματοδότες κάνανε πίσω, οπότε βρεθήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. (…) (Πήρα τα λεφτά) γιατί έπρεπε να πάρω ένα αντίτιμο γι’ αυτό που του έδωσα τη θέση. Ο κύριος Λιόλιος αυτό θα του στοίχιζε πολύ παραπάνω».

Όπως λέει ο ίδιος:

«Από την εποχή που έγινε ο κύριος Λιόλιος πρόεδρος στην Ομοσπονδία, εγώ έχω αποχωρήσει από το μπάσκετ και είμαι πλέον απέξω. (…) Αυτό που έχω ζήσει είναι έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε με θεωρητικά πολύ καλές προοπτικές, φτιάχνοντας και τις ακαδημίες και το Promitheas Park, και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος κατέληξε το μόνο πράγμα που να τον ενδιαφέρει είναι πώς θα χειραγωγούνται παιχνίδια και πώς θα ελέγχει την εξουσία με κάθε μορφή».

«Η εκδικητικότητα που υπήρχε σε παράγοντες οι οποίοι δεν κάνανε αυτό που ζήταγε, είναι κάτι το οποίο το λένε άπειροι μάρτυρες», συμπληρώνει.

Για τη Βάσω Τσαρούχα

«Η κυρία Τσαρούχα ήταν ένα εργαλείο του συστήματος Λιόλιου. Το έχω δηλώσει. Έχω πει συγκεκριμένα πράγματα στον εισαγγελέα. Η κυρία Τσαρούχα ήταν μία διαιτητής η οποία τη βοήθησε ο κύριος Κορομηλάς να ανέβει και μετά την προώθησε, την έβαλε σε πάρα πολλά παιχνίδια και τα περισσότερα παιχνίδια στα οποία διαιτήτευσε είναι προβληματικά», λέει ο Βαγγέλης Τσάπας για την Βάσω Τσαρούχα η οποία απολογήθηκε σήμερα.

«Στο δικό μου το κομμάτι, όπως έχω καταθέσει, έχει πάρει και χρήματα. Τώρα στα υπόλοιπα που δεν ξέρω, δεν μπορώ εγώ να πω. Έχω καταθέσει ότι σε κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια είχε πάρει αντίτιμο των 5.000 ευρώ».

«Με την κα Τσαρούχα είχα συναντηθεί έξω σε ένα καφέ και της είχα δώσει τα χρήματα», σημειώνει.

«Δεν εξυπηρετώ κανένα συμφέρον. Δεν με ενδιαφέρει καμία ομάδα. Δεν έχω κάτι να εκδικηθώ».

Για Παπαπέτρου & Κορομηλά

«Έχω πει συγκεκριμένα περιστατικά για όλους», τονίζει ο μάρτυρας «κλειδί».

«Αν δεν φτάναμε εδώ, το πράγμα αυτό δεν θα τελείωνε. Εδώ που φτάσαμε, γιατί το θέμα είναι τι έγινε, συμφωνώ και είπαμε ότι ζητάμε και συγγνώμη γιατί αυτό το πράγμα εννοείται ότι ήταν λάθος, αλλά εδώ είναι και η ευκαιρία να σταματήσει. Αν δεν γινόταν αυτό που έγινε, δεν θα σταματούσε».