Αγγίζει και τα ντέρμπι το σκάνδαλο; Σίγουρα δεν ήμασταν «τρελοί», πάντως...

Το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται αντιμέτωπο με την πιο σκοτεινή σελίδα της ιστορίας του.

Οι εξελίξεις είναι συγκλονιστικές, με τον -μέχρι χθες- πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, να προφυλακίζεται με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα!

Μαζί του και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, αλλά και ο -μέχρι πέρυσι- διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, τη στιγμή που αναμένεται η απόφαση για τη Βάσω Τσαρούχα, τον Ηλία Κορομηλά και τον Τάσο Πηλοΐδη, μετά τις απολογίες τους.

Τα στοιχεία που φέρεται να έχουν συγκεντρώσει οι διωκτικές και δικαστικές αρχές για το σκάνδαλο που έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στον χώρο του αθλήματος προκαλούν σοβαρά ερωτήματα και αφήνουν βαριές σκιές πάνω από την αξιοπιστία των αγώνων.

Μηνύματα που φέρονται να αποτυπώνουν συνεννοήσεις για την εξέλιξη αναμετρήσεων, καταγγελίες για δωροδοκίες και μαρτυρίες ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι γνωρίζουν εκ των έσω τον τρόπο λειτουργίας ενός μηχανισμού χειραγώγησης, συνθέτουν ένα σκηνικό που αμαυρώνει το ελληνικό μπάσκετ.

Κι ενώ οι αρμόδιες αρχές καλούνται να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης και να διαπιστώσουν τι πραγματικά έχει συμβεί, το ερώτημα που αιωρείται είναι αμείλικτο: Μέχρι πού φτάνει η διαφθορά;

Σε ένα από αυτά τα μηνύματα που φέρεται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία γίνεται αναφορά σε ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, στο οποίο διαιτητές ήταν οι Παπαπέτρου, Πουρσανίδης και Τσαρούχα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη δικογραφία υπάρχει και η κατάθεση ενός προστατευμένου μάρτυρα, ο οποίος ισχυρίζεται πως ο Γιώργος Μαυραγάνης συνήθιζε να μιλάει με τους διαιτητές πριν από τα ντέρμπι.

Μάλιστα, υπάρχει αναφορά και σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, αυτό της 11ης Απριλίου 2022, όταν ο Παναθηναϊκός είχε υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν με 62-68 και να εξασφαλίζουν το πλεονέκτημα έδρας ενόψει των playoffs.

Το απόσπασμα που δημοσιεύτηκε από όσα υποστήριξε ο μάρτυρας στην κατάθεσή του αναφέρει:

«Ένιωσα σαν να μ’ έβαζε πιο βαθιά μέσα στη διοίκηση... Ήξερα ότι Ηλίας Κορομηλάς και ο Μαυραγάννης έλεγχαν όλη τη διαιτησία... Το ότι εγώ μπορούσα να έχω αυτήν την απ’ ευθείας επαφή μ’ έκανε να νιώθω ότι κάποια στιγμή θα με βάλουν και πιο πάνω... Στις 10/4/22 του στέλνω να βρεθούμε γιατί έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την συνάντηση μου με τον Ηλία Κορομηλά και δεν έχω κάποιο σοβαρό ορισμό... Μου απαντάει:

-Αν είσαι κέντρο κερνάω. Αύριο είναι το ντέρμπι, έχει τρέξιμο...

Την επόμενη μέρα έπαιζε ΠΑΟ - ΟΣΦΠ 62-68. Και διαιτητές της αναμέτρησης ήταν οι Παπαπέτρου-Τσαρούχα-Πουρσανίδης. Ο Γιώργος μου έλεγε ότι συνηθίζει πριν τα ντέρμπι να μιλάει με τους διαιτητές. Ειδικά με Τσαρούχα και Παπαπέτρου μου είχε πει ότι έχει πολύ στενή σχέση. Εγώ συνεχίζω τον καημό μου...».

Μετά και την προφυλάκιση του Γιώργου Μαυραγάνη από ανακριτή και εισαγγελέα (μαζί με αυτή του Βαγγέλη Λιόλιου και μετά από αυτή του Πέτρου Παπαπέτρου), γίνεται σαφές πως το κουβάρι θα πρέπει να ξετυλιχθεί μέχρι τέλους.

Για ποιο λόγο μιλούσε ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και στενός φίλος του Βαγγέλη Λιόλιου κατά δήλωση του ίδιου, με τους διαιτητές πριν από τα ντέρμπι; Τι τους έλεγε; Ως τι ενεργούσε; Αγγίζει και τα ντέρμπι αυτό το μεγάλο σκάνδαλο;

Τα ερωτήματα είναι πολλά και πρέπει να απαντηθούν! Αργά ή γρήγορα! Το καλύτερο δυνατό είναι να απαντηθούν σύντομα και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Το μόνο σίγουρο είναι πως με όλα αυτά που έχουν βγει στην επιφάνεια, υπάρχει μια ηθική δικαίωση -για αρχή- όλων αυτών που έβλεπαν πολλά στραβά να συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ. Όσων δεν βλέπαμε μια «χρυσή εποχή», αλλά αγώνες και τίτλους να κρίνονται από πολλά λανθασμένα σφυρίγματα.

Τότε ήμασταν οι υπερβολικοί, οι «τρελοί», αυτοί που βλέπαμε «φαντάσματα» ή που προσπαθούσαμε να δικαιολογήσουμε πράγματα. Και μόνο το γεγονός πως ένας από τους διαιτητές που ήδη προφυλακίστηκε (ο Πέτρος Παπαπέτρου), αλλά και η Βάσω Τσαρούχα που απολογήθηκε την Δευτέρα στον ανακριτή, ήταν σε 7 από τους 9 τελικούς που διεξήχθησαν το 2025 και το 2026, αρκεί για να καταλάβουν όλοι πως ίσως και να είχαμε δίκιο πως δεν ήταν όλα ρόδινα!

Άλλωστε, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, από μικρό κι από... τρελό μαθαίνεις την αλήθεια!

Είναι, πλέον, δουλειά της δικαιοσύνης να το αποδείξει, ώστε να έρθει και η πρακτική δικαίωση!