Κατάθεση-φωτιά που βάζει στο κάδρο και τα ντέρμπι: «Ο Μαυραγάνης μιλούσε με διαιτητές πριν τα ματς»

Αίσθηση προκαλούν τα ευρήματα και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι διωκτικές και δικαστικές αρχές για το σκάνδαλο που έχει προκαλέσει σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ.

Μηνύματα που εμφανίζονται να δείχνουν συνεννοήσεις για την εξέλιξη αγώνων, καταγγελίες για δωροδοκίες και μαρτυρίες προσώπων που υποστηρίζουν ότι γνωρίζουν πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός χειραγώγησης αναμετρήσεων.

Σε ένα από αυτά τα μηνύματα που φέρεται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία γινεται αναφορά σε ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, στο οποίο διαιτητές ήταν οι Παπαπέτρου, Πουρσανίδης και Τσαρούχα.

Οι τρεις διαιτητές του ντέρμπι του 2022

Σύμφωνα με την κατάθεση του προστατευμένου μάρτυρα, ο Γιώργος Μαυραγάνης συνήθιζε να μιλάει με τους διαιτητές πριν από τα ντέρμπι.

Απόσπασμα από όσα υποστήριξε στην κατάθεσή του:

«Ένιωσα σαν να μ’ έβαζε πιο βαθιά μέσα στη διοίκηση... Ήξερα ότι Ηλίας Κορομηλάς και ο Μαυραγάννης έλεγχαν όλη τη διαιτησία... Το ότι εγώ μπορούσα να έχω αυτήν την απ’ ευθείας επαφή μ’ έκανε να νιώθω ότι κάποια στιγμή θα με βάλουν και πιο πάνω... Στις 10/4/22 του στέλνω να βρεθούμε γιατί έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την συνάντηση μου με τον Ηλία Κορομηλά και δεν έχω κάποιο σοβαρό ορισμό... Μου απαντάει:

-Αν είσαι κέντρο κερνάω. Αύριο είναι το ντέρμπι, έχει τρέξιμο...

Την επόμενη μέρα έπαιζε ΠΑΟ - ΟΣΦΠ 62-68. Και διαιτητές της αναμέτρησης ήταν οι Παπαπέτρου-Τσαρούχα-Πουρσανίδης. Ο Γιώργος μου έλεγε ότι συνηθίζει πριν τα ντέρμπι να μιλάει με τους διαιτητές. Ειδικά με Τσαρούχα και Παπαπέτρου μου είχε πει ότι έχει πολύ στενή σχέση. Εγώ συνεχίζω τον καημό μου...».

Θυμηθείτε ΕΔΩ τι είχε γράψει το Onsports για εκείνο το παιχνίδι και την απόδοση των διαιτητών