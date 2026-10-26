Κατάθεση... φωτιά από διαιτητή για το «Λιόλιος Gate»: «Μου είπε σε λίγο καιρό θα σας τελειώσουμε»

Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταραχή στο ελληνικό μπάσκετ ήρθαν στο φως από το MEGA, με πρώην διεθνή διαιτητή να περιγράφει όσα υποστηρίζει ότι βίωσε, κάνοντας λόγο για απειλές σε βάρος του.

Κατά τη διάρκεια της μαρτυρίας του, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε φράση που, όπως υποστήριξε, του μεταφέρθηκε: «Σε λίγους μήνες θα σας τελειώσουμε».

Παράλληλα, μίλησε για τις επικοινωνίες που είχε με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, ενώ αναφέρθηκε και στο παιχνίδι έπειτα από το οποίο, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, βρέθηκε στο στόχαστρο.

Οι δηλώσεις του έρχονται στο πλαίσιο των εξελίξεων γύρω από τη διερεύνηση καταγγελιών για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων και παράνομες συναλλαγές στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Η υπόθεση βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση και οι σχετικές αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

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