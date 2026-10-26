Κύπελλο Ελλάδας: Πότε και πού θα δείτε τους αγώνες της 4ης αγωνιστικής

Η δράση στο Κύπελλο Ελλάδας συνεχίζεται με την 4η αγωνιστική της League Phase, η οποία περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις σε τρεις ημέρες, από τις 27 έως τις 29 Οκτωβρίου.

Στην κορυφή βρίσκονται ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, με τους τρεις συλλόγους να έχουν συγκεντρώσει από έξι βαθμούς και να οδηγούν την κούρσα μετά τις πρώτες αγωνιστικές.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

Τρίτη 27/10/2026:

16:00 Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου (ΣΠΟΡ FM TV 2)

17:30 Αστέρας AKTOR - Κηφισιά (ΣΠΟΡ FM TV 1)

Τετάρτη 28/10/2026:

15:00 Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα (ΣΠΟΡ FM TV 2)

15:00 Μαρκό - Ολυμπιακός (ΣΠΟΡ FM TV 1)

17:30 Παναθηναϊκός - Άρης (ΣΚΑΪ, ΣΠΟΡ FM TV 1)

19:30 ΑΕΛ - ΟΦΗ (ΣΠΟΡ FM TV 2)

20:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (ΣΚΑΪ, ΣΠΟΡ FM TV 1)

Πέμπτη 29/10/2026:

18:00 Βόλος - Ατρόμητος (ΣΠΟΡ FM TV 1)