· Γουέστ Χαμ

«Συναγερμός» με Μαυροπάνο στην Εθνική: Έκανε μαγνητική στο γόνατο

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός φέρεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο.

«Συναγερμός» με Μαυροπάνο στην Εθνική: Έκανε μαγνητική στο γόνατο
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Άτυχος φέρεται να στάθηκε ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, καθώς ο τραυματισμός που υπέστη στο γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Γουέστ Χαμ με τη Σαουθάμπτον, η οποία ολοκληρώθηκε με ήττα των «σφυριών» με 3-2, ενδέχεται να τον κρατήσει μακριά από τα γήπεδα για αρκετό διάστημα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από μέσα που παρακολουθούν στενά την επικαιρότητα της λονδρέζικης ομάδας, ο Έλληνας διεθνής υποβλήθηκε σε μαγνητική, με τις πρώτες πληροφορίες να είναι σχετικά καθησυχαστικές. Συγκεκριμένα, οι ανεπίσημες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για τραυματισμό που θα τον θέσει εκτός δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν, αλλά για ένα πρόβλημα που αναμένεται να απαιτήσει απουσία μερικών εβδομάδων.

Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες επιβεβαιωθούν από την επίσημη ενημέρωση της Γουέστ Χαμ, ο Μαυροπάνος δύσκολα θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League, απέναντι στην Ολλανδία και τη Σερβία.

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