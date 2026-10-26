Μπαρτσελόνα: Νοκ άουτ για επτά εβδομάδες ο Τσάβι Εσπάρτ

Αρκετά σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Τσάβι Εσπάρτ, στο χθεσινό (25/10) clasico του «Καμπ Νου». Ο νεαρός ακραίος αμυντικός της Μπαρτσελόνα αποχώρησε στο 30ο λεπτό του μεγάλου αγώνα με τη Ρεάλ και οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ζημιά στους συνδέσμους του δεξιού αστραγάλου.

Ο εκτιμώμενος χρόνος αποθεραπείας του φτάνει τις επτά εβδομάδες, σύμφωνα με την ενημέρωση των Καταλανών, κάτι που σημαίνει ότι ο 19χρονος μπακ θα επιστρέψει στα γήπεδα περί τα μέσα Δεκεμβρίου, χάνοντας μια σειρά σημαντικών αγώνων της ομάδας του, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Champions League.

Μετά το «11 στα 11» -συνοδευόμενο κατά κανόνα από εντυπωσιακές εμφανίσεις- στο ξεκίνημα της σεζόν, η Μπαρτσελόνα γνώρισε την περασμένη εβδομάδα δύο συνεχόμενες ήττες, από την Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League (4-2) και από τη Ρεάλ στο πρωτάθλημα (2-1). Το μεγαλύτερο πρόβλημα των «μπλαουγκράνα» εντοπίζεται στην άμυνα και εκεί η απώλεια του Εσπάρτ έρχεται να προστεθεί στις απουσίες των επίσης τραυματιών Ερικ Γκαρσία, Ζιλ Κουντέ και Αντρέας Κρίστενσεν, με τους τρεις τελευταίους πάντως να προβλέπεται ότι σύντομα θα επιστρέψουν στις προπονήσεις.

Ως τη διακοπή του Νοεμβρίου για τις εθνικές ομάδες, οι Καταλανοί καλούνται να διατηρηθούν στην κορυφή της La Liga, έχοντας να υποδεχθούν την Αλαβές και να αντιμετωπίσουν στη Μαδρίτη τη -δεύτερη της βαθμολογίας- Ατλέτικο, ενώ στο Champions League θα φιλοξενήσουν την Αστον Βίλα.