Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες: Η ώρα των αποφάσεων για τις προφυλακίσεις

Πηλοϊδης και Κορομηλάς ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους και πλέον άπαντες περιμένουν να μάθουν το μέλλον των δύο και της Τσαρούχα.

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες: Η ώρα των αποφάσεων για τις προφυλακίσεις
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Τάσος Πηλοΐδης και ο Ηλίας Κορομηλάς ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους ενώπιον ανακριτή, οι οποίοι πλέον αναμένουν τις αποφάσεις που θα ληφθούν από τον Ανακριτή και τον Εισαγγελέα, όσον αφορά το μέλλον τους.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο τι θα συμβεί και στην περίπτωση της Βάσως Τσαρούχα, ενώ υπενθυμίζουμε πως προφυλακιστέοι έχουν κριθεί οι Λιόλιος, Μαυραγάνης και Παπαπέτρου.

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