· ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Με τρεις απουσίες ο «Δικέφαλος» απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπαχτσεσεχίρ (27/10, 18:00) για την πέμπτη αγωνιστική του EuroCup.

ΠΑΟΚ: Με τρεις απουσίες ο «Δικέφαλος» απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαχτσεσεχίρ για την πέμπτη αγωνιστική του EuroCup, που είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στις 18:00.

Οι δύο ομάδες μετρούν από τρεις νίκες και μία ήττα μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς οι Κλίφορντ Ομορούγι, Νίκος Περσίδης και Γιώργος Κακλαμανάκης δεν ακολούθησαν την αποστολή στην Τουρκία.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ:

Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάντζινς, Φόστερ, Μοτιεγιούνας, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης και Μπαζίνας.

COMMENTS
LATEST NEWS
17:20 OPINION

Αγγίζει και τα ντέρμπι το σκάνδαλο; Σίγουρα δεν ήμασταν «τρελοί», πάντως...

17:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Νοκ άουτ για επτά εβδομάδες ο Τσάβι Εσπάρτ

16:49 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Με τρεις απουσίες ο «Δικέφαλος» απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ

16:46 SUPER LEAGUE 2

Ο Πύργος πήρε το ντέρμπι ουραγών με την Ζάκυνθο

16:37 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες: Η ώρα των αποφάσεων για τις προφυλακίσεις

16:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόβατς για Καρέτσα: «Δεν είναι ακόμη έτοιμος να αγωνιστεί, τρέχει πλέον χωρίς πόνο»

16:07 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Νόρτζελαντ

15:53 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Ο Ναν σε MVP mode - «Έσταξε» 17 συνεχόμενα τρίποντα και έμεινε για παραπάνω προπόνηση

15:48 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς με την Κόμο στο Champions League

15:40 ΜΠΑΣΚΕΤ

Υφυπουργός Οικονομικών για το σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Θα δούμε τι συμβαίνει και με την αλυσίδα του κ. Λιόλιου - Θα σας ξετρυπώσουμε»

15:23 ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρασύτατες ατάκες Λύτρα: «Ο Κορομηλάς έχει σφυρίξει ΝΒΑ, θα επηρέαζε παιχνίδια Άνω Ραχούλα-Κάτω Ραχούλα;»

15:17 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Αποθεραπεία όσοι αγωνίστηκαν με Βόλο - Πλήρες πρόγραμμα για τους υπόλοιπους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας