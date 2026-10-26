ΠΑΟΚ: Με τρεις απουσίες ο «Δικέφαλος» απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ

Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαχτσεσεχίρ για την πέμπτη αγωνιστική του EuroCup, που είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στις 18:00.

Οι δύο ομάδες μετρούν από τρεις νίκες και μία ήττα μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς οι Κλίφορντ Ομορούγι, Νίκος Περσίδης και Γιώργος Κακλαμανάκης δεν ακολούθησαν την αποστολή στην Τουρκία.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ:

Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάντζινς, Φόστερ, Μοτιεγιούνας, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης και Μπαζίνας.