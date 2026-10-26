Κόβατς για Καρέτσα: «Δεν είναι ακόμη έτοιμος να αγωνιστεί, τρέχει πλέον χωρίς πόνο»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει την προσπάθειά του για την επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους, με την αποθεραπεία του να βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο.

Ο Νίκο Κόβατς αναφέρθηκε στην κατάσταση του Έλληνα μεσοεπιθετικού κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με τη Βέρντερ Βρέμης, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 27 Οκτωβρίου.

Οι δηλώσεις του Κόβατς:

«Όχι, δεν είναι ακόμη έτοιμος να αγωνιστεί αύριο. Τον συνάντησα πριν από λίγο. Βρίσκεται πλέον στο αρχικό στάδιο του τρεξίματος σε ευθεία γραμμή, χωρίς πόνο, και είναι αισιόδοξος. Αυτό με χαροποιεί. Επομένως, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής του στο αυριανό παιχνίδι και για τα επόμενα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του.

Το ένα είναι, φυσικά, να τρέχει σε ευθεία γραμμή και το άλλο είναι οι απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, τα σουτ και οι μονομαχίες. Αυτά θα τα δοκιμάσουμε μέσα στην εβδομάδα, ώστε να δούμε αν ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι έτοιμος για το Σαββατοκύριακο».