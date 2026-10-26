· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ο Ναν σε MVP mode - «Έσταξε» 17 συνεχόμενα τρίποντα και έμεινε για παραπάνω προπόνηση

Ο Κέντρικ Ναν ανεβάζει στροφές και είναι όλο και πιο κοντά στο να βρει τον καλό του εαυτό 

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός: Ο Ναν σε MVP mode - «Έσταξε» 17 συνεχόμενα τρίποντα και έμεινε για παραπάνω προπόνηση
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Ο Κέντρικ Ναν ανεβάζει... επικίνδυνα ρυθμούς ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Ολίμπια Μιλάνο (27/10, 21:15) στο Telekom Center Athens για την 8η αγωνιστική της Euroleague και αποφάσισε να παραμείνει στο glass floor για 30 λεπτά παραπάνω από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του για να βρει... το χέρι του.

Ο Αμερικανός γκάρντ του Παναθηναϊκού απέδειξε για ακόμα μια φορά πως διαθέτει το ένστικτο του killer, παρά την χρόνια αποχή του λόγω τραυματισμού, ευστοχώντας σε 17 σερί τρίποντα.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

https://www.instagram.com/p/De9ZK8Ys8Kq/
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