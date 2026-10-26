Ομπράντοβιτς: «Να σεβαστούμε τους εαυτούς μας και τον αντίπαλο - Εκτός μόνο ο Ρογκαβόπουλος»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο (27/10, 21:15) την Ολίμπια Μιλάνο στο Telekom Center Athens για την 8η αγωνιστική της Euroleague, με τους «Πράσινους» να θέλουν να συνεχίσουν το φανταστικό ξεκίνημά τους στην σεζόν και να επεκτείνουν τις νίκες τους στις επτά από τις οκτώ πρώτες αγωνιστικές.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε το μεσημέρι της Δευτέρας 26 Σεπτεμβρίου στην καθιερωμένη media day και στάθηκε τόσο στην κατάσταση των παικτών του, όσο και στις ιδιαιτερότητες της εν λόγω αναμέτρησης.

«Πρέπει να σεβαστούμε τους εαυτούς μας, να σεβαστούμε τους αντιπάλους μας. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά. Έχουν πολλή ποιότητα στην ομάδα τους», τόνισε αρχικά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Για τους τραυματισμούς ανέφερε: «Όλοι μπόρεσαν να προπονηθούν, μόνο ο Ρογκαβόπουλος έμεινε έκτος», ωστόσο εκτός αποστολή αναμένεται να μείνουν κι άλλοι παίκτες εκτός από τον Έλληνα φοργουορντ.

Για το οτι έγινε στην Σερβία τις τελευταίες μέρες: «Είμαι πολύ χαρούμενος αρχικά που ο κόσμος βγήκε στους δρόμους και πήγε να ψηφίσει στην πατρίδα μου. Ο κόσμος καταλαβαίνει πολύ καλά την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας. Ο κόσμος ξέρει την άποψη μου για τους φοιτητές, θέλω να ξέρουν ότι είμαι χαρούμενος και πως τους εύχομαι τα καλύτερα και να καταλάβουν πως η χώρα μας πρέπει να είναι δημοκρατική και να δείξουμε σε όλο τον κόσμο πως είμαστε περήφανοι άνθρωποι και ξέρουν πως να διαχειρίζονται καταστάσεις».

Μάλιστα ο προπονητής του Παναθηναϊκού θέλησε να ευχηθεί και στους εορτάζοντες ανήμερα του Αγίου Δημητρίου: «Έχουμε πολλούς Δημήτρηδες στον Παναθηναϊκό, τους έυχομαι τα καλύτερα».