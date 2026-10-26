Ολυμπιακός: «Εξαφανίστηκε» η ανακοίνωση για την επανεκλογή Λιόλιου στην ΕΟΚ

Η υπόθεση του «Λιόλιος Gate» και οι ραγδαίες εξελίξεις που έχουν προκύψει στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ φαίνεται πως συνοδεύονται και από αλλαγές στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Συγκεκριμένα, η συγχαρητήρια ανακοίνωση που είχε εκδώσει η ομάδα του Πειραιά για την επανεκλογή του Βαγγέλη Λιόλιου στην προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης δεν είναι πλέον προσβάσιμη μέσω του επίσημου site της.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση είχε δημοσιευτεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2024, μετά την επανεκλογή του Βαγγέλη Λιόλιου στην ηγεσία της ΕΟΚ. Με αυτήν, η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε εκφράσει τα συγχαρητήριά της προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ευχόμενη παράλληλα τη συνέχιση του έργου του.

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ συγχαίρει τον Βαγγέλη Λιόλιο για την επανεκλογή του στην προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και του εύχεται να συνεχίσει το πετυχημένο έργο του. Το ελληνικό μπάσκετ έχει γυρίσει σελίδα οριστικά και με τη συνεργασία όλων θα υπάρξουν ακόμα καλύτερες μέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων».

Το «τιτίβισμα» της ΚΑΕ Ολυμπιακός από το 2024 x.com

Το αξιοσημείωτο είναι πως η συγκεκριμένη ανάρτηση εξακολουθεί να υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ωστόσο, η παραπομπή που οδηγεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας δεν εμφανίζει πλέον το σχετικό περιεχόμενο, αλλά μια λευκή σελίδα με το μήνυμα «το περιεχόμενο που ζητήσατε δεν βρέθηκε».

To error στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός Print Screen / olympiacosbc.gr

Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω των καταιγιστικών γεγονότων γύρω από την υπόθεση του «Λιόλιος Gate», η οποία έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ. Σύμφωνα με το αρχικό δημοσίευμα, οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής στην προφυλάκιση των Παπαπέτρου, Λιόλιου και Μαυραγάνη.

Έτσι, η ανακοίνωση με την οποία η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε συγχαρεί τον Βαγγέλη Λιόλιο για την επανεκλογή του στην προεδρία της ΕΟΚ παραμένει στα social media του συλλόγου, αλλά δεν είναι πλέον διαθέσιμη μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του.