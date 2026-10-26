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Φρανσίσκο: «Οι επιστροφές Ναν και Σλούκα θα μας βοηθήσουν - Έχουμε πλήρες ρόστερ»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο στάθηκε στην ποιότητα που υπάρχει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, ενώ τόνισε πως οι επικείμενες επιστροφές των Ναν και Σλούκα θα είναι πολύτιμες για τη συνέχεια 

Ηλίας Λαλιώτης

Φρανσίσκο: «Οι επιστροφές Ναν και Σλούκα θα μας βοηθήσουν - Έχουμε πλήρες ρόστερ»
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Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το βράδυ της Τρίτης 27/10, 21:15) την Ολίμπια Μιλάνο στο Telekom Center Athens για την 8η αγωνιστική της Euroleague και η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ευελπιστεί να συνεχίσει το πολύ καλό της ξεκίνημα στη σεζόν και παράλληλα να διευρύνει το σερί νικών απέναντι στην Ιταλική ομάδα.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έδωσε τη δική του εκτίμηση πριν τον αγώνα και στάθηκε στην ποιότητα που υπάρχει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού αλλά και στο πόσο πολύτιμες θα είναι οι επιστροφές των Σλούκα και Ναν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γάλλος:

«Δεν θέλουμε να σπάσει το σερί ηττών της Μιλάνο απέναντί μας. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, στα δύο τελευταία ματς δεν παίξαμε όπως θέλαμε. Είναι μια ευκαιρία για μας, θα πρέπει να είμαστε πιο προσηλωμένοι και καλύτεροι από τα προηγούμενα ματς. Κάθε παιχνίδι δίνει έξτρα κίνητρο. Αν αφήνεις τον αντίπαλο να παίξει, θα γίνεται απειλητικός, όπως έγινε με την Μπασκόνια.

Αν παίξουμε το παιχνίδι μας θα κερδίσουμε, αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Ο κόσμος μας είναι σημαντικός, η παρουσία του πάντα μας βοηθά. Στο τελευταίο παιχνίδι που είχαμε ένα κακό διάστημα μάς έδωσαν ώθηση. Πάντα είναι να καλό να θέτεις τον τόνο από το ξεκίνημα ενός αγώνα και να μην επιτρέψεις στον αντίπαλο να βρει ρυθμό, γιατί μετά είναι δύσκολο να τον σταματήσεις.

Προσπαθούμε να βρούμε τη χημεία μας, ο κόουτς πάντα ξέρει τι πρέπει να κάνει και μας βγάζει τον καλύτερό μας εαυτό. Κι εμείς θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Η επιστροφή Ναν και Σλούκα θα μας βοηθήσει, θέλουν λίγο cardio (σ.σ. γέλια), αλλά είδατε πώς μας βοηθούν. Έχουμε ένα γεμάτο ρόστερ, αλλά όλοι το διασκεδάζουν».

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