Το μεγαλύτερο IRONMAN® 70.3® Greece πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία με 1.700 τριαθλητές από 85 χώρες

Η παγκόσμια κοινότητα του τριάθλου συναντήθηκε στην Costa Navarino για τον κορυφαίο αγώνα της Ελλάδας, ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece το τριήμερο 23-25 Οκτωβρίου. Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε τη δυναμική του τριάθλου φέρνοντας κοντά ανθρώπους από την Αγγλία, τη Γαλλία, την Αμερική, τη Γερμανία, με την Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στις συμμετοχές.

Οι πρωταγωνιστές της αγωνιστικής ημέρας

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι αθλητές που δοκιμάστηκαν σε μια απαιτητική διαδρομή συνολικής απόστασης 70.3 μιλίων: 1,9 χλμ. κολύμβησης, 90 χλμ. ποδηλασίας και 21,1 χλμ. τρεξίματος. Με φόντο το φυσικό τοπίο της Μεσσηνίας, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να διαχειριστούν τις δυνάμεις τους, να ξεπεράσουν τα προσωπικά τους όρια και να διεκδικήσουν τον τερματισμό τους.

Στη γενική κατάταξη των ανδρών, την πρώτη θέση κατέκτησε για 3 συνεχόμενη χρονιά ο Παναγιώτης Πολύζος με χρόνο 3:57:32. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε o Richard Balland (FR), ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Βασίλης Μητρόπαππας.

Στην αντίστοιχη κατάταξη των γυναικών, την κορυφή του βάθρου κατέκτησε η Αναστασία Τσουρουκτζή με χρόνο 4:42:29. Ακολούθησαν η Σοφία Γαρέφη και στη 3η θέση η Gaia Palumbo (BE). Τα αναλυτικά αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ironman.com/races/im703-greece/results.

Για κάθε αθλητή που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού, η ολοκλήρωση της διαδρομής αποτέλεσε μια προσωπική νίκη. Οι προσπάθειες των συμμετεχόντων ανέδειξαν τις αξίες της επιμονής, της πειθαρχίας και του σεβασμού, που βρίσκονται στον πυρήνα του τριάθλου, αξίες που αποτυπώνονται στο φετινό μετάλλιο του αγώνα που φέρει την επιγραφή Ethos, Pathos, Athlos.

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, το JYSK Night Run Peloponnese έφερε δρομείς ηλικίας 16 ετών και άνω σε μια ξεχωριστή διαδρομή 5 χιλιομέτρων, με αφετηρία τη Navarino Agora. Για πρώτη φορά, οι συμμετέχοντες διέσχισαν το γήπεδο γκολφ The Bay Course, τρέχοντας μέσα στο μεσσηνιακό τοπίο τη χρυσή ώρα πριν από τη δύση του ήλιου, σε μια διαδρομή σχεδιασμένη για δρομείς διαφορετικών επιπέδων.

Το πρωί του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, τη σκυτάλη πήραν οι μικροί αθλητές στο ΕΕΑΑ IRONKIDS Peloponnese, που φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στο W Costa Navarino. Τα παιδιά ηλικίας 6-15 ετών είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον αθλητισμό σε ένα περιβάλλον ενθάρρυνσης και διασκέδασης, συμμετέχοντας σε μια δράση που αναδεικνύει τη σημασία της κίνησης, της συμμετοχής και της ευγενούς άμιλλας από μικρή ηλικία.

Ο Πρόεδρος & Ιδρυτής της διοργανώτριας εταιρείας, ευΖΗΝ feelόsophy κ. Θανάσης Παπαδημητρίου, δήλωσε: «Η φετινή διοργάνωση του ΔΕΗ IRONMAN®️ 70.3®️ Costa Navarino Peloponnese, Greece αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον ελληνικό αθλητικό τουρισμό, με ρεκόρ συμμετοχών. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμβάλλουμε στην ανάδειξη μιας διοργάνωσης διεθνούς εμβέλειας που ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη».

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Πτωχός, ανέφερε: «Το IRONMAN® 70.3® ανέδειξε για άλλη μια φορά τη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο ως διεθνή αθλητικό προορισμό. Συγχαρητήρια στους αθλητές, στους διοργανωτές και στους εθελοντές για τον μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο αγώνα τριάθλου που έχει διοργανωθεί ποτέ στην Ελλάδα».

Η Διευθύντρια Χορηγιών & Συνεργασιών Ομίλου ΔΕΗ, κα Έλενα Χριστοπούλου, δήλωσε σχετικά: «Η ΔΕΗ στηρίζει σταθερά πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό και αναδεικνύουν αξίες όπως η συνέπεια, η προσπάθεια και η στοχοπροσήλωση. Το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece αποτελεί μια διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας, που αναδεικνύει την Ελλάδα μέσα από τον αθλητισμό και προσελκύει αθλητές από όλο τον κόσμο. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε και φέτος στην επιτυχία της διοργάνωσης και βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή».

Ο Chief Executive Officer της Costa Navarino, κ. Ευγένιος Δενδρινός, ανέφερε: «Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece επιβεβαίωσε τη δυναμική της Costa Navarino και της Μεσσηνίας ως προορισμού διεθνούς απήχησης για τον αθλητικό τουρισμό. Ευχαριστούμε την ευΖΗΝ feelόsophy για την εξαιρετική διοργάνωση και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμβάλαμε στην επιτυχία αυτού του ξεχωριστού γεγονότος».

O αγώνας διοργανώνεται από την ευΖΗΝ feelόsophy και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Τριαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, με την ενέργεια της ΔΕΗ του κορυφαίου Powertech Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ονομαστικού χορηγού, και την Costa Navarino ως επίσημο χορηγό φιλοξενίας.

Το AVRA WAVE είναι το επίσημο νερό της διοργάνωσης, η GENERALI φροντίζει για την ασφάλεια όλων, ενώ η Deloitte και η Τράπεζα Πειραιώς συγκαταλέγονται στους μεγάλους χορηγούς της Διοργάνωσης. Το Τμήμα Εταιρικών Πελατών της JYSK ονοματίζει το Night Run Peloponnese και η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) ονοματίζει το IRONKIDS Peloponnese.

Ανάμεσα στους υποστηρικτές της Διοργάνωσης είναι, η COBRA Center & Hytera για όλες τις εσωτερικές επικοινωνίες του αγώνα, το Runner Store, η Heineken 0.0 ως η επίσημη μπύρα της Διοργάνωσης, η FREZYDERM, η Highway Software, η GU Energy που αναλαμβάνει τη διατροφή και την ενέργεια των αθλητών, η Bella Frutta & Orsero με φρέσκα φρούτα γεμάτα βιταμίνες, η ΕΠΟΜΕΑ που αποτελεί τον Ιατρικό Συνεργάτη, και η EUROPA SECURITY, ενώ η Top Cycles συμμετέχει ως Official Cycling Partner και η HERTZ ως επίσημος Car Rental Partner.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος η διοργάνωση στηρίζει τον τριαθλητή Γιώργο Χατζηιωαννίδη, ο οποίος συμμετέχει στον αγώνα και παράλληλα συγκεντρώνει χρήματα για να στηρίξει το έργο του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών.

Με την ολοκλήρωση της φετινής διοργάνωσης, το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece ανανεώνει το ραντεβού του με την παγκόσμια τριαθλητική κοινότητα για τις 31 Οκτωβρίου 2027, μεταφέροντας το μήνυμα ότι κάθε μεγάλη διαδρομή ξεκινά από την απόφαση να προσπαθήσεις.

Δείτε το πρώτο επίσημο video της διοργάνωσης ΕΔΩ. Για ενημερώσεις κι επιπλέον βιντεογραφικό και φωτογραφικό υλικό από τη διοργάνωση:

Official Website: https://www.ironman.com/races/im703-greece

ευΖΗΝ feelόsophy Website: https://feelosophy.gr/ironman-70-3-greece/