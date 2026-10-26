Παναθηναϊκός: «Στα ψέματα πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, μόνο αλήθειες»

Έντονη ήταν η αντίδραση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε δημοσιεύματα που την έμπλεκαν με την ΟΔΚΕ.

Παναθηναϊκός: «Στα ψέματα πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, μόνο αλήθειες»
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Αναλυτικά, η αναφορά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ προσέφυγε κατ' επανάληψη στο ΑΣΕΑΔ κατά των παρανομιών της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Όταν θελήσαμε τα σχετικά έγγραφα των διαιτητών από την ΟΔΚΕ (Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος), για να τα υποβάλουμε στο ΑΣΕΑΔ και τα ζητήσαμε με εξώδικο, η τότε ΟΔΚΕ δια του Προέδρου της, Παντελή Ελευθεριάδη, αρνήθηκε να μας τα χορηγήσει.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ εν συνεχεία κατέθεσε αίτηση προσωρινής διαταγής επίδειξης εγγράφων ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών με αντίδικο την ΟΔΚΕ και δικαιώθηκε.

Δυνάμει προσωρινής διαταγής και δικαστικού επιμελητή, ελήφθησαν όλα τα σχετικά έγγραφα τα οποία και θέσαμε υπόψη των Αρχών.

Στα ψέματα πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, μόνο αλήθειες».

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