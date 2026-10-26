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ΑΕΚ: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς με την Κόμο στο Champions League

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των φίλων της ΑΕΚ, καθώς τα εισιτήρια που εξασφάλισε η Ένωση για την αναμέτρηση με την Κόμο στην Ιταλία εξαντλήθηκαν από την πρώτη φάση διάθεσης.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς με την Κόμο στο Champions League
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Εξαντλήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τα εισιτήρια που είχε στη διάθεσή της η ΑΕΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κόμο 1907, στο πλαίσιο του Champions League, καθώς οι φίλοι της ομάδας έσπευσαν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο ιταλικό γήπεδο.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε πως τα διαθέσιμα εισιτήρια εξαντλήθηκαν ήδη από την πρώτη φάση διάθεσής τους, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο της για τη θερμή ανταπόκριση και τη συνεχή στήριξη προς την ομάδα.

Η αναμέτρηση με την Κόμο είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 21:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας), στο «Giuseppe Sinigaglia Stadium».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με την Como 1907, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 21:00 (22:00 ώρα Ελλάδας) στο Giuseppe Sinigaglia Stadium, εξαντλήθηκαν κατά την πρώτη φάση διάθεσής τους.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ανταπόκριση και τη διαρκή στήριξη που δείχνετε στην ομάδα μας.

Οι φίλαθλοι που ολοκλήρωσαν την προαγορά του εισιτηρίου τους, θα το λάβουν σε δεύτερο χρόνο, απευθείας από το αρμόδιο τμήμα της ιταλικής ομάδας».

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