Φιντς: «Η Μούρθια είναι μία από τις καλύτερες στο BCL, προσοχή στην άμυνα και στα ριμπάουντ»

Το Περιστέρι στρέφει την προσοχή του στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Μούρθια, με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, για την 3η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Ο Τζέιλεν Φιντς μίλησε για την επικείμενη αναμέτρηση, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και την ποιότητα της ισπανικής ομάδας. Ο παίκτης των «κυανοκίτρινων» έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική προσήλωση και στη μάχη των ριμπάουντ, δύο τομείς που θεωρεί κομβικούς για να μπορέσει το Περιστέρι να ελέγξει τον ρυθμό και να διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα.

Όσα ανέφερε:

«Η Μούρθια είναι εξαιρετική ομάδα, μία από τις καλύτερες στο Basketball Champions League. Ξέρουμε καλά πως θα βγουν στο παρκέ με πολλή ενέργεια και απλώς πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι μας. Πιστεύω ότι αν παίξουμε σύμφωνα με το πλάνο του προπονητή μας, μπορούμε να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που μας αναλογούν για να φτάσουμε στο θετικό αποτέλεσμα» δήλωσε ο Τζέιλεν Φιντς για την αναμέτρηση με την ισπανική ομάδα.

Όσο για το τι πρέπει να προσέξουν ο ίδιος και οι συμπαίκτες του στο παιχνίδι, εξήγησε:

«Σίγουρα, τα δυο στοιχεία που απαιτούν μεγάλη προσοχή είναι η άμυνα και τα ριμπάουντ… Είναι μια ομάδα η Μούρθια που της αρέσει να τρέχει στο ανοικτό γήπεδο και είναι από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης στα επιθετικά ριμπάουντ. Οπότε τα ριμπάουντ θα είναι από τα βασικά σημεία που θα κρίνουν το παιχνίδι και φυσικά ο περιορισμός των λαθών».