Βαλένθια: «Πλήγμα» με Ρίβερς

«Πλήγμα» για τη Βαλένθια, καθώς ο Νέιτ Ρίβερς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον αστράγαλο και θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τα επόμενα παιχνίδια της ισπανικής ομάδας.

Ο Αμερικανός σέντερ αποκόμισε τον τραυματισμό, με το ακριβές χρονικό διάστημα της απουσίας του να μην έχει γίνει ακόμη γνωστό. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψει στις υποχρεώσεις των «νυχτερίδων».

Ο 28χρονος ψηλός αποτελεί μία από τις λύσεις της Βαλένθια στη φετινή Euroleague, έχοντας καταγράψει μέχρι στιγμής κατά μέσο όρο 8,4 πόντους και 2,9 ριμπάουντ ανά αγώνα. Η απουσία του δημιουργεί ένα επιπλέον ζήτημα για την ισπανική ομάδα, εν αναμονή της εξέλιξης της αποθεραπείας του.