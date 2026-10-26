· Βαλένθια

Βαλένθια: «Πλήγμα» με Ρίβερς

Ο έμπειρος σέντερ τραυματίστηκε στον αστράγαλο και θα παραμείνει εκτός για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Βαλένθια: «Πλήγμα» με Ρίβερς
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«Πλήγμα» για τη Βαλένθια, καθώς ο Νέιτ Ρίβερς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον αστράγαλο και θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τα επόμενα παιχνίδια της ισπανικής ομάδας.

Ο Αμερικανός σέντερ αποκόμισε τον τραυματισμό, με το ακριβές χρονικό διάστημα της απουσίας του να μην έχει γίνει ακόμη γνωστό. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψει στις υποχρεώσεις των «νυχτερίδων».

Ο 28χρονος ψηλός αποτελεί μία από τις λύσεις της Βαλένθια στη φετινή Euroleague, έχοντας καταγράψει μέχρι στιγμής κατά μέσο όρο 8,4 πόντους και 2,9 ριμπάουντ ανά αγώνα. Η απουσία του δημιουργεί ένα επιπλέον ζήτημα για την ισπανική ομάδα, εν αναμονή της εξέλιξης της αποθεραπείας του.

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