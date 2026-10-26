Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Μήνυση Πηλοΐδη σε Τσάπα - Όσα υποστήριξε η Τσαρούχα

Στην κατάθεση μήνυσης προχώρησε από το πρωί της Δευτέρας (26/10), μέσω του δικηγόρου του, ο Τάσος Πηλοΐδης, κατά του Βαγγέλη Τσάπα για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, σχετικά με όσα έχει υποστηρίξει στον αθλητικό εισαγγελέα.

Όσο για τα όσα υποστήριξε σε εκπομπή του MEGA, οι νομικοί του πρώην διαιτητή επιφυλάσσονται μόλις τα ακούσουν, αν έχει επαναλάβει συκοφαντικά στοιχεία, να κάνουν μήνυση και γι’ αυτό.

Από την πλευρά της, η Βάσω Τσαρούχα, στην απολογία της για το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς, υποστήριξε πως εμπλέκεται στην υπόθεση διότι έχει κόντρα με παράγοντες που... την έχουν βάλει στο μάτι!