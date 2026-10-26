«Λιόλιος Gate»: Κατέρρευσε σαν τραπουλόχαρτο ο ισχυρισμός Λιόλιου - Η δυναμική παρέμβαση της Θάνου

Ο προφυλακισθείς Βαγγέλης Λιόλιος, βασικός πρωταγωνιστής του σκανδάλου που έχει συνταράξει τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, κατά τη χθεσινή του απολογία και στην προσπάθειά του να συσκοτίσει πραγματικά γεγονότα και καταστάσεις, ισχυρίστηκε ανάμεσα σε άλλα ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, παρανόμως έλαβε τους πλήρεις φακέλους των διαιτητών που ορίστηκαν να διευθύνουν αγώνες της Greek Basketball League τη σεζόν 2024-2025.

Ο προφυλακισμένος τέως πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφάιρισης έφτασε μάλιστα στο σημείο να ισχυριστεί πως πρόκειται για φάκελους με… ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, και πως «διαιτητές σήμερα εμπλέκονται (σσ στο σκάνδαλο) - ενδεχομένως κατ’ επιλογήν». Το εν λόγω απόσπασμα παρουσιάστηκε ως αποκλειστικό σε τηλεοπτική εκπομπή στον Αnt1.

Στην εκπομπή διατυπώθηκε μάλιστα κατά λέξη ο εξής ισχυρισμός ο οποίος φέρεται να διατυπώθηκε από τον Βαγγέλη Λιόλιο κατά τη διάρκεια της απολογίας του: «Στο πλαίσιο της αντιδικίας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με την ΟΔΚΕ (Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος), είχε υπέρ της ΚΑΕ τελεσθεί αδίκημα καθώς δήθεν εκ «λάθους» ο τότε πρόεδρος της ΟΔΚΕ παρέδωσε στην ΚΑΕ ΠΑΟ τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όλων των διαιτητών για πέντε χρόνια. Το γεγονός έχει κρίσιμη σημασία εν προκειμένω διότι διαιτητές σήμερα εμπλέκονται- ενδεχομένως κατ’ επιλογήν. Η υπόθεση και ειδικώς ο Ελευθεριάδης (σ.σ. πρώην πρόεδρος της ΟΔΚΕ) σήμερα ελέγχονται ποινικά, αφού η μήνυση βρίσκεται σε στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης».

Η αλήθεια για τους ισχυρισμούς Λιόλιου

Τι ισχύει όμως πραγματικά; Το μόνο αληθές στην κατάθεση του Λιόλιου είναι πως πράγματι υπήρξε αίτημα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος το Μάρτιο του 2025 ώστε να ληφθούν οι πλήρεις φάκελοι (βιογραφικά στοιχεία, όλους τους αγώνες που έχουν διευθύνει κλπ από την έναρξη της καριέρας τους και όχι για πέντε χρόνια) των διαιτητών που σφύριζαν στην GBL τη σεζόν 2024-2025.

Ωστόσο, όπως εξηγεί και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην ανακοίνωσή της, η ΟΔΚΕ αρνήθηκε να τους χορηγήσει, ώστε στη συνέχεια οι ιθύνοντες των «πρασίνων» να τους καταθέσουν στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσεως Αθλητικών Διαφορών.

Τότε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατέθεσε αίτηση προσωρινής διαταγής επίδειξης εγγράφων ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών με αντίδικο την ΟΔΚΕ και δικαιώθηκε, με αποτέλεσμα να λάβει τους πλήρεις φακέλους των διαιτητών με όλα τα βιογραφικά και λοιπά στοιχεία τους καθ' όλη τη διάρκεια του αθλητικού βίου τους.

Άρα, ουδεμία παρανομία υπήρξε: Απεναντίας, η ΚΑΕ έλαβε τους πλήρεις φακέλους των διαιτητών που σφύριζαν τη σεζόν 2024-2025 όπως αποφάσισε η ελληνική Δικαιοσύνη, εν προκειμένω το πρωτοδικείο.

Και αυτό ακριβώς εξήγησε κατά την παρέμβασή της στην ίδια εκπομπή, η νομική σύμβουλος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Μαργαρίτα Θάνου.

Μάλιστα, στην προσπάθεια του παρουσιαστή να πάει αλλού τη συζήτηση και να... μπλέξει τους «πράσινους» με διάφορα νέα σενάρια, η Μαργαρίτα Θάνου ανέφερε: «Εγώ έχω δει μια φωτογραφία που κάθεστε δίπλα - δίπλα με τον κύριο Μαυραγάνη σε ένα Final Four του Ολυμπιακού, με φανέλα του Ολυμπιακού. Αυτό τι σημαίνει; Ότι εσείς ξέρετε τον κύριο Μαυραγάνη;».

Ο παρουσιαστής το αρνήθηκε, με τη νομική σύμβουλο του Τριφυλλιού να προσθέτει: «Εγώ γιατί να ξέρω ποιος κάθεται; Δεν ξέρετε ότι αγοράζουν ή δίνονται τα εισιτήρια από χορηγούς; Εσείς καθόσασταν στο Final Four του Ολυμπιακού. Ήταν πρόσκληση ή την αγοράσατε;».

Κατέρρευσε το αφήγημα

Προφανώς, σε μια προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων, ο Βαγγέλης Λιόλιος, που ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ΕΟΚ την Κυριακή, λίγο πριν ξεκινήσει η απολογία του, σε έναν προφανή ελιγμό να προβάλλει τον ισχυρισμό ότι δεν είναι ύποπτος για την τέλεση νέων αδικημάτων όπως αυτά που περιλαμβάνονται στο βαρύ ένταλμα σύλληψής του. Και στην προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων προσπάθησε να διαστρεβλώσει το λεκτικό της απόφασης του πρωτοδικείου για χορήγηση στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός του πλήρους φακέλου όλων των διαιτητών που σφύριζαν αγώνες στο πρωτάθλημα Greek Basketball League της περιόδου 2024-2025.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ προσέφυγε κατ' επανάληψη στο ΑΣΕΑΔ κατά των παρανομιών της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Όταν θελήσαμε τα σχετικά έγγραφα των διαιτητών από την ΟΔΚΕ (Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος), για να τα υποβάλουμε στο ΑΣΕΑΔ και τα ζητήσαμε με εξώδικο, η τότε ΟΔΚΕ δια του Προέδρου της, Παντελή Ελευθεριάδη, αρνήθηκε να μας τα χορηγήσει.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ εν συνεχεία κατέθεσε αίτηση προσωρινής διαταγής επίδειξης εγγράφων ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών με αντίδικο την ΟΔΚΕ και δικαιώθηκε.

Δυνάμει προσωρινής διαταγής και δικαστικού επιμελητή, ελήφθησαν όλα τα σχετικά έγγραφα τα οποία και θέσαμε υπόψη των Αρχών.

Στα ψέματα πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, μόνο αλήθειες».