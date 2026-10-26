«Χρυσή Μπάλα 2026»: Φαβορί, αποδόσεις, ψηφοφορία - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν την τελετή

Όλα τα φώτα του ποδοσφαιρικού κόσμου θα είναι απόψε στραμμένα στο Λονδίνο στην υπέρλαμπρη τελετή για την απονομή της «Χρυσής Μπάλας», του κορυφαίου ατομικού βραβείου στο ποδόσφαιρο και το οποίο καθορίζει τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της σεζόν που μας πέρασε.

Συνολικά υπάρχουν τριάντα υποψήφιοι, ωστόσο οι Λαμίν Γιαμάλ, Χάρι Κέιν και Κιλιάν Εμπαπέ «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» αφού αποτελούν τα τρία μεγάλα φαβορί της πιο αμφίρροπης απονομής της «Χρυσής μπάλας» τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια.

Τι είναι η «Χρυσή Μπάλα»

Η τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» ή αλλιώς Ballon d'Or, δημιουργήθηκε το 1956 από δύο αθλητικούς συντάκτες του γαλλικού περιοδικού «France Football» και είναι το βραβείο που απονέμεται στον καλύτερο παίκτη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου για τη σεζόν που πέρασε

Το «France Football» παραμένει ο διοργανωτής του βραβείου και της ψηφοφορίας, αλλά η τελετή διοργανώνεται από κοινού με την UEFA, την ομοσπονδία που διοικεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Αρχικά, το βραβείο δημιουργήθηκε για να αναδείξει τον καλύτερο παίκτη της Ευρώπης. Το 1995 ωστόσο αποφασίστηκε η διεύρυνσή του ώστε να συμπεριλάβει και μη Ευρωπαίους παίκτες που αγωνίζονταν στην Ευρώπη, πριν μετατραπεί σε παγκόσμιο βραβείο το 2007. Ο Ρονάλντο Ναζάριο, ο Ριβάλντο, ο Κακά και ο Μέσι είναι οι μη ευρωπαίοι ποδοσφαιριστές που έχουν κερδίσει τη «Χρυσή μπάλα», ενώ μέχρι και σήμερα ο Τζόρτζ Γουέα είναι ο μοναδικός Αφρικανός ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει το εν λόγω βραβείο.

Πού και πότε θα γίνει η τελετή;

Η φετινή τελετή σηματοδοτεί την 70ή επέτειο του «Ballon d'Or» και πραγματοποιείται στο Λονδίνο ως φόρος τιμής στον πρώτο νικητή, τον Άγγλο Στάνλεϊ Μάθιους.

Ο χώρος διεξαγωγής είναι το θέατρο «London Palladium» στο Σόχο, ενώ η τελετή ξεκινά στις 22:00, ώρα Ελλάδας.

Ποια είναι τα φαβορί για την κατάκτηση;

Ο Λαμίν Γιαμάλ, ήταν το μεγάλο φαβορί για να κερδίσει το φετινό βραβείο, ωστόσο ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου και αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, Χάρι Κέιν συγκεντρώνει πλέον τις μεγαλύτερες πιθανότητες, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες.

Υπήρξε μια άνοδος της τελευταίας στιγμής στις στοιχηματικές για τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Μπαπέ, μετά τα δύο γκολ του στο χθεσινοβραδινό (25/10) «El Clasico».

Aναλυτικά η λίστα και των 30 υποψηφίων:

Ποια είναι τα κριτήρια ψηφοφορίας;

Οι παίκτες αξιολογούνται με βάση τις επιδόσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, από τις 3 Αυγούστου 2025 έως τις 19 Ιουλίου 2026.

Η απονομή της χρυσής μπάλας βασίζεται σε τρία βασικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά σημασίας:

Ατομικές επιδόσεις, αποφασιστικότητα και εντυπωσιακός χαρακτήρας· Ομαδικές επιδόσεις και τίτλοι που κατακτήθηκαν· Ευγενής αγωνιστική συμπεριφορά (Fair Play)

Ποιος ψηφίζει για τη «Χρυσή μπάλα»

Οι νικητές της «Χρυσής μπάλας» επιλέγονται μέσω ψηφοφορίας από «μια διεθνή κριτική επιτροπή εξειδικευμένων δημοσιογράφων», σύμφωνα με την ιστοσελίδα των βραβείων.

Για το βραβείο των ανδρών, επιλέγεται ένας δημοσιογράφος για να εκπροσωπήσει κάθε χώρα που βρίσκεται στις 100 πρώτες θέσεις της κατάταξης της FIFA, ενώ για το βραβείο των γυναικών επιλέγεται ένας δημοσιογράφος για κάθε χώρα που βρίσκεται στις 50 πρώτες θέσεις.

Αυτό βασίζεται στην κατάταξη της FIFA που ισχύει εκείνη τη στιγμή, η οποία στην περίπτωση αυτή είναι μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Κάθε «κριτής» επιλέγει 10 παίκτες από τη λίστα των 30 υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά προτίμησης.

Η λίστα υποψηφίων καταρτίζεται από τη συντακτική ομάδα του France Football, μέλη της συντακτικής ομάδας της L'Equipe, έναν κριτή από την προηγούμενη διοργάνωση, καθώς και τους πρεσβευτές της UEFA Λουίς Φίγκο και Φάμπιο Καπέλο για το βραβείο των ανδρών και τη Ναντίν Κέσλερ για το βραβείο των γυναικών.

Πώς λειτουργεί το σύστημα βαθμολόγησης;

Στους 10 παίκτες που ορίζει κάθε δημοσιογράφος-ψηφοφόρος απονέμονται 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 και 1 βαθμός αντίστοιχα.

Η «Χρυσή μπάλα» απονέμεται στον παίκτη με τον υψηλότερο συνολικό αριθμό πόντων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο παικτών, ως κριτήριο ισοβαθμίας χρησιμοποιείται ο αριθμός των ψήφων για την πρώτη θέση, και η διαδικασία συνεχίζεται με τις ψήφους για τη δεύτερη και την τρίτη θέση και ούτω καθεξής, εάν η ισοβαθμία παραμείνει.

Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την ψηφοφορία επιλύεται από τον αρχισυντάκτη του «France Football».

Οι περασμένοι νικητές

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ της Παρί Σεν Ζερμέν και της εθνικής Γαλλίας, ήταν ο νικητής της περσινής «Χρυσής μπάλα». Το βραβείο απονεμήθηκε σε διαφορετικό παίκτη σε καθεμία από τις τέσσερις τελευταίες διοργανώσεις, με τους Ρόντρι, Λιονέλ Μέσι και Καρίμ Μπενζεμά να κερδίζουν τη «Χρυσή μπάλα»

Ωστόσο, πριν από αυτό, ο Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο κυριάρχησαν στη Χρυσή Μπάλα για 13 χρόνια, με εξαίρεση το 2018, όταν το βραβείο κέρδισε ο Λούκα Μόντριτς.

Ο Μέσι έχει κερδίσει τη «Χρυσή Μπάλα» οκτώ φορές, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, με τον μεγάλο του αντίπαλο Ρονάλντο να τον ακολουθεί από κοντά με πέντε. Για 10 συνεχόμενα χρόνια, μεταξύ 2008 και 2017 είχαν φτιάξει ένα δικό τους δίπολο, νικώντας μόνο αυτοί το βραβείο.

Πώς το France Football κράτησε κρυφό τον νικητή

Το France Football θέλει πάση θυσία να αποφύγει μια εκρηκτική κατάσταση όπως αυτή του 2024 με το δίπολο Ρόντρι - Βινίσιους, όπου ο νικητής είχε διαρρεύσει με αποτέλεσμα ο Βίνι, αλλά και σύσσωμη η Ρεάλ Μαδρίτης να μποΐκοτάρει τον θεσμό, επομένως όπως και πέρυσι θέλει να κρατήσει κρυφό τον νικητή μέχρι και την στιγμή της ανακοίνωσης.

Τιερί Ανρί και Κέιτ Σκοτ θα παρουσιάσουν την τελετή

Η φετινή τελετή θα διεξαχθεί στο Λονδίνο και το Γαλλικό περιοδικό επέλεξε έναν άνθρωπο που γνωρίζει όσο λίγο τη πρωτεύουσα της Αγγλίας. Λόγος γίνεται για τον Τιερί Ανρί που μεγαλούργησε επί χρόνια με τη φανέλα της Άρσεναλ.

Ο Ανρί δήλωσε: «Το Λονδίνο είναι το σπίτι μου. Έχω βαθύ δεσμό με αυτή την πόλη, την ποδοσφαιρική της κουλτούρα και τους παθιασμένους φιλάθλους της. Το να παρουσιάσω την τελετή εδώ, μαζί με τη συνάδελφο και φίλη μου Κέιτ, φαντάζει λοιπόν ως η φυσική επιλογή. Υπόσχεται να είναι μια εξαιρετική βραδιά, αφιερωμένη στα σπουδαιότερα ταλέντα του ποδοσφαίρου».

Στο πλευρό του ο Γάλλος θα έχει την δημοφιλή δημοσιογράφη Κέιτ Σκοτ, με την οποία συνεργάζεται και στο CBS Sports.