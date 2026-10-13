Χρυσή μπάλα: Το France Football προσπαθεί να κρατήσει κρυφό τον νικητή μέχρι τη μέρα της ανακοίνωσης

Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες θα γίνει γνωστός ο νικητής της φετινής Χρυσής μπάλας, του κορυφαίου ατομικού βραβείου στο ποδόσφαιρο.

Συγκεκριμένα το περιοδικό France Football θα ανακοινώσει στις 26 Οκτωβρίου τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της περασμένης σεζόν, δίχως να υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί για το ποιος θα διαδεχθεί τον περυσινό νικητή, Ουσμάν Ντεμπελέ.

Στη φετινή κούρσα υπάρχουν αρκετοί πιθανοί νικητές με τους Λαμίν Γιαμάλ, Χάρι Κέιν και Μάικλ Ολίσε να αποτελούν τα επικρατέστερα φαβορί. Συνολικά βέβαια φέτος όπως και κάθε χρόνο οι υποψήφιοι είναι 30 ποδοσφαιριστές.

Το France Football θέλει πάση θυσία να αποφύγει μια εκρηκτική κατάσταση όπως αυτή του 2024 με το δίπολο Ρόντρι - Βινίσιους, όπου ο νικητής είχε διαρρεύσει με αποτέλεσμα ο Βίνι, αλλά και σύσσωμη η Ρεάλ Μαδρίτης να μποΐκοτάρει τον θεσμό, επομένως όπως και πέρυσι θέλει να κρατήσει κρυφό τον νικητή μέχρι και την στιγμή της ανακοίνωσης.