Τιερί Ανρί και Κέιτ Σκοτ θα αναλάβουν την παρουσίαση της τελετής της «Χρυσής μπάλας»

Την ερχόμενη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου το France Football διοργανώνει τη λαμπερή τελετή της «Χρυσής μπάλας» για την ανάδειξη του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της περασμένης σεζόν.

Μάλιστα, η φετινή τελετή θα διεξαχθεί στο Λονδίνο και το Γαλλικό περιοδικό επέλεξε έναν άνθρωπο που γνωρίζει όσο λίγο τη πρωτεύουσα της Αγγλίας. Λόγος γίνεται για τον Τιερί Ανρί που μεγαλούργησε επί χρόνια με τη φανέλα της Άρσεναλ.

Ο Ανρί δήλωσε: «Το Λονδίνο είναι το σπίτι μου. Έχω βαθύ δεσμό με αυτή την πόλη, την ποδοσφαιρική της κουλτούρα και τους παθιασμένους φιλάθλους της. Το να παρουσιάσω την τελετή εδώ, μαζί με τη συνάδελφο και φίλη μου Κέιτ, φαντάζει λοιπόν ως η φυσική επιλογή. Υπόσχεται να είναι μια εξαιρετική βραδιά, αφιερωμένη στα σπουδαιότερα ταλέντα του ποδοσφαίρου».

Στο πλευρό του ο Γάλλος θα έχει την δημοφιλή δημοσιογράφη Κέιτ Σκοτ, με την οποία συνεργάζεται και στο CBS Sports.