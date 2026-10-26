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Ολυμπιακός: Η ανακοίνωση για τα εναπομείναντα εισιτήρια του αγώνα με τη Μαρκό

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους του για τη διάθεση των τελευταίων εισιτηρίων της αναμέτρησης με τη Μαρκό.

Ολυμπιακός: Η ανακοίνωση για τα εναπομείναντα εισιτήρια του αγώνα με τη Μαρκό
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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρκό την Τετάρτη (28/10, 15:00), στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ενημερώνει τους φιλάθλους για τη διάθεση των τελευταίων εισιτηρίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Πειραιωτών, τα εναπομείναντα εισιτήρια θα διατίθενται την Τρίτη (27/10), από τις 11:00 έως τις 17:00, ή μέχρι να εξαντληθούν, από τα εκδοτήρια του «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η ανακοίνωση:

«Για την αναμέτρηση με αντίπαλο τη Μαρκό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα γίνει την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της για τα εξής:

Τα εναπομείναντα εισιτήρια θα διατεθούν την Τρίτη (27/10) από τις 11:00 έως τις 17:00 ή έως την εξάντλησή τους, από τα εκδοτήρια του “Γ. Καραϊσκάκης”.

Υπενθυμίζεται ότι η τιμή των εισιτηρίων είναι 15€ και ο τρόπος πληρωμής είναι μόνο με μετρητά».

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