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Ποέτα: «Ο Παναθηναϊκός είναι μία ομάδα υποδειγματικά προπονημένη από τον Ομπράντοβιτς»

Με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια μίλησε ο Πέπε Ποέτα για τον Παναθηναϊκό AKTOR ενόψει της αναμέτρησης με την Αρμάνι Μιλάνο.

Ποέτα: «Ο Παναθηναϊκός είναι μία ομάδα υποδειγματικά προπονημένη από τον Ομπράντοβιτς»
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Με κολακευτικά λόγια για τον Παναθηναϊκό AKTOR μίλησε ο Πέπε Ποέτα, ενόψει της αναμέτρησης της Αρμάνι Μιλάνο με τους «πράσινους», αναγνωρίζοντας την ποιότητα και τη δυναμική της ομάδας.

Ο προπονητής της ιταλικής ομάδας χαρακτήρισε το «τριφύλλι» ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Παράλληλα, στάθηκε στη δουλειά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον αμυντικό τομέα, τονίζοντας πως η Αρμάνι θα χρειαστεί σωστή κυκλοφορία της μπάλας.

Οι δηλώσεις του Ποέτα:

«Αντιμετωπίζουμε μία ομάδα που συγκαταλέγεται στα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, διαθέτει τεράστιο ταλέντο και εντυπωσιακά σωματικά προσόντα.

Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει σήμα κατατεθέν του το δυναμικό και σκληρό παιχνίδι, ενώ αυτή τη στιγμή διαθέτει μία από τις καλύτερες άμυνες της διοργάνωσης.

Φυσικά, πρόκειται για μία ομάδα που προπονείται από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος έχει οργανώσει την άμυνά της σε υποδειγματικό επίπεδο.

Απέναντι στη σωματική τους δύναμη και την ένταση που βγάζουν στο παιχνίδι τους, θα πρέπει να κυκλοφορήσουμε σωστά την μπάλα, ώστε να μην επιτρέψουμε να μας επιβάλουν τον ρυθμό τους και να μας εξουδετερώσουν».

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